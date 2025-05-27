Агент Калюжного рассказал, когда актёр железобетонно решил отслужить в армии
Агент Сухов: Калюжный твёрдо решил пойти в армию после съёмок в фильме «Малыш»
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Актёр Глеб Калюжный твёрдо решил отслужить в армии после съёмок в фильме «Малыш» о событиях специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал его агент Григорий Сухов.
«После съёмок в проекте «Малыш», который проходил на новых территориях в Донецке и Мариуполе, железобетонно уже принял решение, что готов служить», — приводит слова агента «РИА «Новости».
По его словам, 26-летний артист прибыл на призывной пункт в бодром настроении. Агент добавил, что Калюжный закрыл все вопросы по учёбе и вернётся в вуз через год.
Действие фильма «Малыш» происходят во время освобождения Мариуполя. Аполитичный рэпер из Донецка идёт добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осаждённого города свою мать. Главные роли исполнили Калюжный, Иван Алексеев, Олег Васильков, Сергей Уманов, Никита Манец и другие. Режиссёр — Андрей Симонов.
Напомним, что в марте Калюжный стал фигурантом уголовного дела за уклонение от воинской службы. В общей сложности он игнорировал повестки шесть лет, но после допроса в СК артист всё же явился в военный комиссариат, а затем принял решение отслужить. Сегодня артист прибыл в военкомат на отполированном чёрном «гелике», а затем ушёл в армию со сборочного пункта на Угрешской на юго-западе Москвы.