Агент Калюжного рассказал, когда актёр железобетонно решил отслужить в армии

Актёр Глеб Калюжный твёрдо решил отслужить в армии после съёмок в фильме «Малыш» о событиях специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал его агент Григорий Сухов.

«После съёмок в проекте «Малыш», который проходил на новых территориях в Донецке и Мариуполе, железобетонно уже принял решение, что готов служить», — приводит слова агента «РИА «Новости».

По его словам, 26-летний артист прибыл на призывной пункт в бодром настроении. Агент добавил, что Калюжный закрыл все вопросы по учёбе и вернётся в вуз через год.