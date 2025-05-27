Актёр Глеб Калюжный прибыл в военкомат на отполированном чёрном «гелике»

Глеб Калюжный явился в московский призывной пункт для прохождения срочной службы, прибыв туда на стильном чёрном внедорожнике. Актёр сообщил, что был под впечатлением от просмотра фильма «Малыш», рассказывающего о событиях в Мариуполе, что и повлияло на его решение отслужить в армии.

В беседе с прессой Калюжный отметил, что рассчитывает в армии обрести новых верных друзей и признался, что на его решение отслужить повлиял просмотренный им фильм о 18-летнем рэпере из Донецка под названием «Малыш». Актёр также уточнил, что уже освоил обращение с оружием. Он хочет в элитные войска.