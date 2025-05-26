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Регион
26 мая, 11:16
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Актёр из сериала «След» получил 9 лет колонии за фейки об армии

Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии актёра Хабарова, игравшего в «Следе»

Андрей Хабаров. Обложка © МВД РФ

Андрей Хабаров. Обложка © МВД РФ

Актёр Андрей Хабаров, снимавшийся в сериале «След», заочно приговорён к 9 годам лишения свободы по статьям о фейках о ВС РФ и возбуждении ненависти. Такое решение принял Хорошёвский районный суд Москвы.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

При этом срок будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию или с момента задержания в РФ.

Хабаров окончил Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств. Играл в эпизодах ряда российских сериалов, в том числе в «Следе» и «Побеге». Ранее его заочно арестовали в РФ и объявили в международный розыск. Хабаров уехал из России в Грузию в 2022 году после начала СВО.

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Ранее суд вынес приговор журналисту Анину* по делу о фейках об Армии России. Иноагент получил 8,5 года колонии.

* Включён в реестр иностранных агентов Минюста РФ.

Никита Никонов
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