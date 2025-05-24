«Стал гражданином»: В ДНР заявили, что Калюжный решил отслужить после поездки в Донбасс

Поездка актера Глеба Калюжного в Донбасс стала поворотным моментом, подтолкнувшим его к решению отслужить в армии. Такое мнение выразил советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с NEWS.ru.

Гагин, хоть и не был близко знаком с творчеством звезды «Вампиров средней полосы», высоко оценил его выбор. По его словам, Калюжный посетил регион, где лично пообщался с военнослужащими и гражданскими, живущими в условиях конфликта. Именно этот непосредственный опыт и осознание реалий происходящего послужили мотивацией для артиста.

«А это действительно поступок, учитывая, что многие бегают от службы. Но отсюда все возвращаются другими. И он показывает хороший пример другим, своим поступком объясняя, что святая обязанность мужчины — защищать свой дом, семью, страну», — отметил Гагин.