«Стал гражданином»: В ДНР заявили, что Калюжный решил отслужить после поездки в Донбасс
Советник главы ДНР Гагин: Актёр Калюжный решил отслужить после поездки в Донбасс
Глеб Калюжный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / kalyzhnyy
Поездка актера Глеба Калюжного в Донбасс стала поворотным моментом, подтолкнувшим его к решению отслужить в армии. Такое мнение выразил советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с NEWS.ru.
Гагин, хоть и не был близко знаком с творчеством звезды «Вампиров средней полосы», высоко оценил его выбор. По его словам, Калюжный посетил регион, где лично пообщался с военнослужащими и гражданскими, живущими в условиях конфликта. Именно этот непосредственный опыт и осознание реалий происходящего послужили мотивацией для артиста.
«А это действительно поступок, учитывая, что многие бегают от службы. Но отсюда все возвращаются другими. И он показывает хороший пример другим, своим поступком объясняя, что святая обязанность мужчины — защищать свой дом, семью, страну», — отметил Гагин.
Он добавил, что 26-летний актёр мог бы подождать своего 27-летия и откосить от армии, но выбрал иной путь. Это говорит о том, что Калюжный стал настоящим гражданином после поездки в Донбасс.
Напомним, что в марте в отношении Калюжного возбудили уголовное дело за уклонение от воинской службы. Он пытался избежать призыва, отыграв в военкомате сотрясение мозга, а также шесть лет игнорировал все повестки. После допроса в СК артист всё же явился в военный комиссариат, а затем принял решение отслужить.