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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 мая, 15:53

Французский певец Лаланн заявил, что готов спеть для солдат ВС РФ в зоне СВО

Франсис Лаланн. Обложка © wikipedia.org / Томас Брессон

Франсис Лаланн. Обложка © wikipedia.org / Томас Брессон

Французский певец и актёр Франсис Лаланн рассказал, что хочет дать концерт военнослужащим РФ, участвующим в спецоперации. По его словам, россияне должны увидеть образ другой Франции, которая умеет сопереживать Донбассу и выступает против нацизма.

«Для меня важно показать россиянам другой образ Франции. Было бы уместнее отправить в зону боевых действий певца, чтобы он пел для русских солдат на фронте, в госпиталях. А не посылать армию воевать против России», сказал Лаланн в беседе с ТАСС.

Музыкант прилетел в Москву ещё в начале мая и посетил праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В разговоре с журналистами он добавил, что пока ещё не знает даты выступлений. Также исполнитель хочет записать песню на русском языке с певицей Еленой Максимовой. Лаланн известен по фильмам про Астерикса и Обеликса, а также по сериалу про Индиану Джонса.

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Ранее президент России Владимир Путин акцентировал внимание на значимой роли духовных лиц в событиях СВО. Он особо подчеркнул, что представители практически всех традиционных вероисповеданий страны активно задействованы в зоне специальной военной операции.

Татьяна Миссуми
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