Французский певец Лаланн заявил, что готов спеть для солдат ВС РФ в зоне СВО

Французский певец и актёр Франсис Лаланн рассказал, что хочет дать концерт военнослужащим РФ, участвующим в спецоперации. По его словам, россияне должны увидеть образ другой Франции, которая умеет сопереживать Донбассу и выступает против нацизма.

«Для меня важно показать россиянам другой образ Франции. Было бы уместнее отправить в зону боевых действий певца, чтобы он пел для русских солдат на фронте, в госпиталях. А не посылать армию воевать против России», — сказал Лаланн в беседе с ТАСС.

Музыкант прилетел в Москву ещё в начале мая и посетил праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В разговоре с журналистами он добавил, что пока ещё не знает даты выступлений. Также исполнитель хочет записать песню на русском языке с певицей Еленой Максимовой. Лаланн известен по фильмам про Астерикса и Обеликса, а также по сериалу про Индиану Джонса.