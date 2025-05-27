Актёр Глеб Калюжный ушёл в армию

Актёр Глеб Калюжный ушёл на год в армию со сборочного пункта на Угрешской на юго-западе Москвы, куда явился по повестке 27 мая. Об этом сообщил корреспондент Life.ru с военкомата.

Артист пребывает в прекрасном настроении. Он приехал в военкомат на стильном чёрном внедорожнике. Калюжный сообщил, что был под впечатлением от просмотра фильма «Малыш», рассказывающего о событиях в Мариуполе, что и повлияло на его решение отслужить в армии.