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27 мая, 05:37

Актёр Глеб Калюжный ушёл в армию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Актёр Глеб Калюжный ушёл на год в армию со сборочного пункта на Угрешской на юго-западе Москвы, куда явился по повестке 27 мая. Об этом сообщил корреспондент Life.ru с военкомата.

Калюжный у военкомата в Москве. Видео © Life.ru

На вопрос сотрудника военкомата «Готов?» Калюжный ответил широкой улыбкой.

Артист пребывает в прекрасном настроении. Он приехал в военкомат на стильном чёрном внедорожнике. Калюжный сообщил, что был под впечатлением от просмотра фильма «Малыш», рассказывающего о событиях в Мариуполе, что и повлияло на его решение отслужить в армии.

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Андрей Бражников
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