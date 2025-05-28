Спорт и пластика: Звезда «Аншлага» Елена Воробей раскрыла секреты молодости

Юмористка, пародистка Елена Воробей, которой 5 июня исполнится 58 лет, рассказала, что следит за своей внешностью. Артистка раскрыла, к каким методам прибегает, чтобы выглядеть на все 100.

Елена Воробей рассказала, что следит за своей внешностью. Видео © Пятый канал

«Я занимаюсь спортом и контролирую вес и с помощью препаратов, и с помощью своих врачей, которые меня консультируют. Это эндокринологи», — пояснила Воробей в беседе с Пятым каналом.

Артистка дополнила, что ей нелегко сохранять молодость лица и тела, эта задача с каждым годом даётся ей всё труднее. Среди своих любимых процедур пародистка назвала плазмолифтинг. По её словам, эту процедуру нужно сделать около трёх раз, за счёт чего появляется «свеженький» вид.

«Самое главное — найти того, кто всё это будет оплачивать, и хороших специалистов», — призналась Воробей.

Юмористка пояснила, что за свою жизнь перенесла несколько пластических операций. Так, Воробей изменила форму носа, подкорректировала грудь. Сейчас артистка раздумывает о подтяжке кожи вокруг глаз. По её словам, она осталась довольна результатами блефаропластики у друзей, которые с помощью процедуры избавились от отёков.