«Тошнило кровью»: Воробей раскрыла жуткие детали болезни дочери
Елена Воробей рассказала, что после операции на челюсти её дочь тошнило кровью
Елена Воробей. Фото © VK / Елена Воробей
Елена Воробей вспомнила один из самых страшных моментов в своей жизни. Этим летом ей пришлось наблюдать за мучениями единственной дочери Софии, которой сделали операцию на верхней челюсти. Юмористка, несмотря на плотный график, находилась рядом с наследницей и держала её за руку. Подробностями звезда «Аншлага» поделилась в интервью изданию «Теленеделя».
По словам Воробей, хирургическое вмешательство было необходимо из-за угрозы раннего инфаркта, а также перспективы остаться вовсе без зубов. После операции, где девушке распилили обе челюсти и раздвинули, был тяжёлый период, когда Соню тошнило кровью. Однако помочь звёздная мать, как и врачи, ничем не могла.
«Когда на твоих глазах хирургический тазик наполняется кровью, ты не можешь ничего сделать, кроме как позвать доктора. А тебе говорят, что это нормально, потому что кровь попала в желудок во время операции, поэтому организм должен вытолкать кровь, которая попала в пищевод. Ты головой понимаешь, но сердце разрывалось, конечно», — рассказала Воробей.
Сейчас Соня чувствует себя гораздо лучше, однако впереди долгий период восстановления: должна нарасти костная ткань, на зубах установлена корректирующая брекет-система.
Ранее появились слухи, что Елена Воробей решила покинуть Россию и якобы уже купила себе виллу за границей за «много» миллионов евро. Артистка поспешила выйти на связь с подписчиками и опровергнуть эти данные. По её словам, она лишь летала на отдых в Италию и вернулась в Москву, где её ждут спектакли.