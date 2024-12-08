«Тошнило кровью»: Воробей раскрыла жуткие детали болезни дочери

Елена Воробей вспомнила один из самых страшных моментов в своей жизни. Этим летом ей пришлось наблюдать за мучениями единственной дочери Софии, которой сделали операцию на верхней челюсти. Юмористка, несмотря на плотный график, находилась рядом с наследницей и держала её за руку. Подробностями звезда «Аншлага» поделилась в интервью изданию «Теленеделя».

По словам Воробей, хирургическое вмешательство было необходимо из-за угрозы раннего инфаркта, а также перспективы остаться вовсе без зубов. После операции, где девушке распилили обе челюсти и раздвинули, был тяжёлый период, когда Соню тошнило кровью. Однако помочь звёздная мать, как и врачи, ничем не могла.

«Когда на твоих глазах хирургический тазик наполняется кровью, ты не можешь ничего сделать, кроме как позвать доктора. А тебе говорят, что это нормально, потому что кровь попала в желудок во время операции, поэтому организм должен вытолкать кровь, которая попала в пищевод. Ты головой понимаешь, но сердце разрывалось, конечно», — рассказала Воробей.