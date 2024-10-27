Звезда «Аншлага» Елена Воробей улетела из России

Юмористка Елена Воробей отправилась в путешествие по Италии, чтобы восстановить силы после тяжёлого периода: в августе её дочери потребовалась срочная операция на челюсти, не обошлось без осложнений. О своём путешествии 57-летняя звезда «Аншлага» рассказала в социальных сетях, не забыв поделиться с подписчиками фото.

«Воробей залетела в Колизей. Мечта моя сбылась. Я в Риме…Сегодня днём уже метнусь в Ватикан, купила экскурсию. Прочла, что быть в Риме и не посетить Ватикан — это преступление. Ну что ж, пойдём исхоженными тропами», — написала артистка.