Звезда «Аншлага» Елена Воробей улетела из России
Заслуженная артистка России Елена Воробей посетила Колизей в Риме
Елена Воробей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vorobei_elena
Юмористка Елена Воробей отправилась в путешествие по Италии, чтобы восстановить силы после тяжёлого периода: в августе её дочери потребовалась срочная операция на челюсти, не обошлось без осложнений. О своём путешествии 57-летняя звезда «Аншлага» рассказала в социальных сетях, не забыв поделиться с подписчиками фото.
«Воробей залетела в Колизей. Мечта моя сбылась. Я в Риме…Сегодня днём уже метнусь в Ватикан, купила экскурсию. Прочла, что быть в Риме и не посетить Ватикан — это преступление. Ну что ж, пойдём исхоженными тропами», — написала артистка.
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