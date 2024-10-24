Чтобы лето не кончалось: Россиянам посоветовали тёплые курорты
Турагент Удилова рассказала, что в Сочи ещё можно «поймать» остатки лета
Чуть больше месяца остаётся до наступления календарной зимы, в центральной части страны уже довольно холодно, однако у россиян всё ещё есть возможность продлить лето. Об этом рассказала турагент Светлана Удилова. Насладиться теплом сегодня можно в Сочи, подчеркнула она.
По словам эксперта, в Сочи уже нет летней жары, однако воздух прогревается до 20 градусов, поэтому можно загорать и получать свою дозу витамина D. И хоть море уже холодное, но в отелях доступны бассейны с подогревом. Кроме того, туристов сейчас мало — никто не помешает отдохнуть.
Из зарубежных направлений обеспечить лето для россиян могут страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Вьетнам, Индия. Там столбики термометров показывают все 30 градусов. Кроме того, не теряют актуальности Турция, Египет и ОАЭ, уверена собеседница РИА «ФедералПресс».
«В этом году в Турции длинный сезон, море достаточно тёплое. Тепло и хорошо в Египте, в Эмиратах, то есть эти направления сейчас прямо осенью в тренде», — заключила турагент.
Ранее travel-эксперт назвал пять преимуществ осенних путешествий. Он подчеркнул, что отдых осенью продлевает лето и экономит деньги. К слову, россиянам уже обозначили два самых выгодных месяца для отпуска в 2025 году.
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