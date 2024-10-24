Чтобы лето не кончалось: Россиянам посоветовали тёплые курорты

Чуть больше месяца остаётся до наступления календарной зимы, в центральной части страны уже довольно холодно, однако у россиян всё ещё есть возможность продлить лето. Об этом рассказала турагент Светлана Удилова. Насладиться теплом сегодня можно в Сочи, подчеркнула она.

По словам эксперта, в Сочи уже нет летней жары, однако воздух прогревается до 20 градусов, поэтому можно загорать и получать свою дозу витамина D. И хоть море уже холодное, но в отелях доступны бассейны с подогревом. Кроме того, туристов сейчас мало — никто не помешает отдохнуть.

Из зарубежных направлений обеспечить лето для россиян могут страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Вьетнам, Индия. Там столбики термометров показывают все 30 градусов. Кроме того, не теряют актуальности Турция, Египет и ОАЭ, уверена собеседница РИА «ФедералПресс».