Елена Воробей прилетела в Москву без виллы за «‎много» миллионов евро и аудиенции у папы

Юмористка Елена Воробей записала обращение к подписчикам после появления слухов, что она решила покинуть Россию и якобы уже прикупила за границей виллу за «‎много» миллионов евро. Заслуженная артистка не без улыбки рассказала, что в действительности просто отдохнула в Италии и уже неделю как прилетела обратно в Москву.

Елена Воробей комментирует слухи о своём отъезде из РФ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vorobei_elena

«До меня доходят слухи идиотские, что якобы я осталась в Италии, где купила себе виллу за много миллионов евро. Не читайте жёлтую прессу», — сказала Воробей.

В Москве в скором времени покажут спектакль «Скупой папик», где звезда «Аншлага» появится на сцене вместе с актёром Станиславом Садальским. Поэтому 57-летняя Воробей не задержалась в Риме дольше, чем на выходные.

«Не дождавшись аудиенцию Папы Римского, вернулась на аудиенцию к Станиславу [Садальскому] », — выдала юмореску Елена Воробей.