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19 мая, 10:15

«Стресс для организма»: Звезда сериала «Дылды» раскрыла, как относится к диетам и пластике

Актриса Копанова заявила, что не готова садиться на диету ради получения роли

Екатерина Копанова. Обложка © Kinopoisk

Екатерина Копанова. Обложка © Kinopoisk

Актриса Екатерина Копанова известна по ролям в сериалах «Триггер», «Кровавя барыня» и «Дылды». Артистка призналась, что не готова садиться на диеты ради получения роли, правда многие режиссёры и не требуют от неё сильной худобы.

«Подобные ограничения очень вредны для организма. Тело у нас одно — и оно с нами на всю жизнь. Если его постоянно изматывать, добром это не кончится. Диета — это стресс для организма: ты скинешь вес на пару недель-месяц, но потом он вернётся, потому что организм не понимает, что с ним происходит», — подчеркнула актриса в интервью Леди Mail.

Копанова добавила, что поддерживает более здоровый подход к вопросу питания и не советует терроризировать организм. Кроме того, актриса выступила против пластических процедур. Звезда рассказала, что никогда не делала пластику и не планирует. По словам артистки, она только посещает косметолога ради массажа лица.

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А ранее звезда шоу толстушек Алиса Павлычева раскрыла секреты похудения для тех, кто постоянно срывается с диет. По её словам, для реального снижения веса следует поменять образ жизни и добавить физические нагрузки.

Дарья Нарыкова
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