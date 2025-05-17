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17 мая, 19:36

Диетолог рассказала, кому противопоказано модное интервальное голодание

Врач Севастьянова призвала отказаться от интервального голодания при холецистите

Мужчина голодает ради похудения. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мужчина голодает ради похудения. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Интервальное голодание является одним из самых популярных практик для желающих сбросить лишний вес. Для одних людей такая форма похудения может быть вполне допустимой, однако при некоторых недугах, например, при аномалиях желчевыделительной системы, модная диета противопоказана, предупредила диетолог-эндокринолог Наталья Севастьянова.

«Поэтому для определения методики похудения рекомендуется сделать УЗИ органов брюшной полости. Например, при аномалии строения желчного пузыря может нарушаться естественный отток желчи», — отметила врач.

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В результате, по её словам, могут образовываться сгустки желчи, а впоследствии — камни. Если такие «стартовые» условия присутствуют в организме, то интервальное голодание может усугубить ситуацию. К противопоказаниям также относятся желчнокаменная болезнь и холецистит. Что касается сравнения интервального голодания с обычным дефицитом калорий, то с точки зрения биохимии процессы в организме будут схожими.

«Однако на длительной дистанции сложно поддерживать дефицит калорий, и в такой ситуации при отсутствии противопоказаний интервальное голодание позволяет добиться схожих эффектов без дискомфорта», — заключила эксперт в интервью «Газете.ru».

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Борис Эльфанд
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