«Разноцветная тарелка»: Россиянам предложили весенний рацион питания

Весной из-за недостатка витаминов страдает иммунитет, и повышается риск развития различных недугов. Чтобы поддержать здоровье, важно поддерживать физическую активность, гулять на свежем воздухе и закаливать организм. А полезные микроэлементы можно получить из продуктов питания. Весенний рацион для россиян составил ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО» Павел Бережанский.

По его словам, весной организму особенно нужны витамины С и В. А для поддержки нервной системы необходима фолиевая кислота, которая способствует лучшему кровоснабжению органов. Источниками данных микроэлементов являются цитрусовые, морковь, свёкла и другие продукты.

Эксперт добавил, что некоторые витамины можно получить только из продуктов животного происхождения, таких как молоко, печень, растительное и сливочное масло. Он подчеркнул важность разнообразия в рационе, рекомендуя включать бобовые, орехи и томаты. Также для поддержания кислородного обмена в клетках необходимо принимать селен, а цинк, который способствует заживлению кожи, содержится в морепродуктах, мясе и сыре.