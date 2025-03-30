Названы продукты, которые необходимо исключить из рациона, чтобы избежать изжоги

Изжога возникает при забросе желудочного сока в пищевод из-за дисфункции нижнего пищеводного сфинктера. Для предотвращения симптомов решающее значение имеет исключение триггерных продуктов и модификация образа жизни. Как стоит выровнять питание, Life.ru выяснил у нутрициолога Жанны Антонюк.

Чаще всего вызывает изжогу жирная и жареная пища. Она замедляет опорожнение желудка, усиливая давление на сфинктер. Среди таких продуктов эксперт отмечает картофель фри, жирные сорта мяса (свинина, бекон), сыры с высоким содержанием жира.

За счёт капсаицина, который содержится в острой еде, например в перце чили или острых соусах, происходит раздражение слизистой желудка, а следовательно и появление изжоги. Жанна Антонюк Нутрициолог

Ещё одной частой причиной такого состояния являются кислые продукты: цитрусовые, а также томаты и их производные — кетчупы и соусы. Они снижают pH желудочного сока, увеличивая риск рефлюкса.

У многих вызывает удивление, но изжогу может спровоцировать шоколад. Он содержит теобромин и кофеин, которые расслабляют сфинктер, облегчая заброс кислоты в желудок. Употребление кофе и кофеиносодержащих напитков стимулирует выработку гастрина — гормона, а он в свою очередь повышает кислотность желудочного сока.

Алкогольные напитки, особенно красное вино, пиво и крепкие не только раздражают слизистую, но и снижают тонус сфинктера. Вызвать изжогу могут и безалкогольные газированные напитки. Углекислый газ, попадая в желудок, поднимает внутрижелудочное давление, что провоцирует рефлюкс.

Аналогичное состояние влекут продукты, содержащие мяту и ментол. Клинические исследования подтверждают, что они расслабляют гладкую мускулатуру сфинктера, а следовательно и заброс кислоты в желудок. Страдающим от изжоги не рекомендуется употреблять в сыром виде лук и чеснок. Дело в том, что они богаты ферментируемыми олигосахаридами, вызывающими вздутие и механическое давление на желудок.

Сочетающиеся в сладостях и особенно выпечке простые сахара и жиры замедляют пищеварение, усиливая брожение и вызывая изжогу. Что касается колбас, консервов и замороженных готовых блюд, то опасны они могут быть не только для фигуры. Добавленные в них глутамат натрия, нитраты усиливают кислотность желудка — провокатора изжоги. По этой же причине нужно быть осторожным и с употреблением маринадов и уксуссодержащих продуктов.

Не очевидным для обывателей «другом» изжоги являются крепкие мясные и костные бульоны. Это связано с тем, что экстрактивные вещества стимулируют выработку пепсина, который возбуждает отделение пищеварительных соков. С осторожностью нужно есть и овощи, которые вызывают метеоризм: капуста, редис и болгарский перец. Они усиливают газообразование, механически провоцируя рефлюкс, подытожила Антонюк.