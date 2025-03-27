Капельница здоровья: Терапевт рассказала, кому этой весной показана инфузионная «перезагрузка»

В начале весны многие испытывают слабость, апатию, снижение жизненного тонуса. Капельницы здоровья или инфузионная терапия – это современная методика внутривенного введения различных питательных веществ, антиоксидантов, витаминов и минералов для поддержания и улучшения общего состояния организма, восстановления водно-солевого баланса и укрепления иммунитета.

Но в каких случаях капельницы здоровья действительно могут помочь? Об этом читателям Life.ru рассказала врач-терапевт клиники «Будь Здоров» на Сретенке Александра Савина. По её словам, показаний для капельниц может быть несколько.

Стресс, сильное переутомление. Отравление, обезвоживание. Дефицит витаминов и минералов (актуально в осенне-зимний период). Профилактика заболеваний, для укрепления иммунной системы. Поддержка организма при хронических заболеваниях. Профилактика расстройств памяти, внимания и мышления.

Капельницы здоровья бывают разных видов, каждая из которых может помочь в разных ситуациях.

Капельницы доставляют лекарства и жидкости непосредственно в вену, что обеспечивает мгновенное поступление активных веществ в кровоток. Это позволяет лекарствам быстрее достигать нужных органов и тканей. врач-терапевт Александра Савина

«Капельницы молодости»

По словам собеседницы Life.ru, такие капельницы улучшают состояние кожи, благодаря чему уменьшаются морщины, запускаются обменные и регенерирующие процессы в организме, повышается активность тканевого дыхания, активизируется обмен веществ.

Укрепление иммунитета

Способствуют укреплению иммунной системы и выводу токсинов из организма, облегчают симптомы простудных заболеваний, нормализуют показатели сахара в крови, улучшают работу головного мозга, печени и почек, кожи, оказывают омолаживающий эффект.

Поддержание тонуса, укрепление общего состояния

Такие капельницы способствуют улучшению состояния кожи, волос и ногтей, пробуждают силы и сексуальную активность, укрепляют иммунитет, говорит наша собеседница.

Для увеличения работоспособности, выносливости, снижения утомляемости, в том числе у пожилых людей

В период реабилитации после перенесенных заболеваний и хирургических вмешательств, травм способствует ускорению регенерации тканей, активизирует рост мышечной массы, подходит для профилактики посттренировочного синдрома (ускорения восстановительных процессов после физических нагрузок).

Для здоровья печени

Оказывает положительное влияние на работу печени, уменьшает выраженные клинические проявления при острых отравлениях алкоголем и другими гепатотропными ядами, существенно улучшает прогноз при хронических интоксикациях, снижает риск развития цирроза.

Капельницы могут вводить большие объемы жидкости, что особенно важно при обезвоживании или необходимости быстрого восстановления объема крови. врач-терапевт Александра Савина

Антистресс

Улучшает мозговое кровообращение и микроциркуляцию крови, активизирует процессы обучения и памяти, способствует улучшению качества сна, повышает устойчивость организма к инфекциям.

Капельницы для нейтрализации алкогольной интоксикации

По словам Савиной, такие капельницы быстро снимают острую интоксикацию различными веществами, однако они не являются средством для мгновенного отрезвления и не способны существенно ускорить метаболизм алкоголя в организме.

Для улучшения метаболизма

Такой комплекс обладает выраженным антиоксидантным и антигипоксическим действием, способствует быстрой нормализации обмена веществ.