Цветём и пахнем: Косметолог дала 5 советов для ухода за кожей весной

Весной наша кожа требует особенного внимания к себе после перенесённых холодов, морозных ветров и резких температурных скачков. Именно поэтому уход за ней должен носить восстанавливающий и «реанимационный» характер. На что стоит обратить внимание, читателям Life.ru подсказала косметолог Зухра Балакеримова. У неё для нас пять советов.

1. Отшелушивание

По словам собеседницы Life.ru, зимой регенерация кожи из-за того, что большая её часть скрыта под одеждой, происходит медленно. Вот почему в начале весны полезно вспомнить про отшелушивание, которое поможет удалить ороговевшие частицы. Для процедур с лицом и телом выбирайте отдельные скрабы потому, что в первом случае нужно использовать максимально щадящие и деликатные средства. Хорошо, если в состав вашей косметики будут входить масла и дополнительные витамины. Прибегать к отшелушиванию кожи достаточно пару раз в неделю.

2. Необходимый питьевой баланс

Насыщать кожу влагой нужно не только с помощью косметики и масок, но и за счёт соблюдения питьевого баланса. Зимой поддерживать нужный уровень жидкости в организме становится сложнее, поскольку пить хочется гораздо реже, чем в жару. Как результат, весной кожа выглядит тусклой и безжизненной.

Вернуть коже блеск и сияние поможет соблюдение питьевого баланса, что скажется самым благоприятным образом не только на красоте, но и на хорошей работе ваших внутренних органов. Косметолог Зухра Балакеримова

3. Защита от солнца

Примерно с апреля необходимо вспомнить про защиту от солнечных лучей, несмотря на отсутствие жары и сильного солнца. Дело в том, что ультрафиолетовые лучи попадают на оголённые участки кожи даже в облачную погоду, способствуя появлению пигментных пятен и фотостарению. Весной достаточно использовать солнцезащитные средства с SPF 15, однако обладательницам светлой кожи рекомендуется более серьёзная защита — от 30 и выше. Если вы знаете, что будете находиться на открытом уличном пространстве дольше десяти минут, обязательно позаботьтесь о соответствующей косметике.

4. Увлажнение

Весной всегда требуется реанимировать кожу увлажняющей косметикой, чтобы восстановить её и спасти от обезвоживания, которое практически всегда бывает в холода. В состав таких средств обязательно должны входить гиалуроновая кислота и растительные экстракты.

«Ориентируйтесь на более лёгкие текстуры, заменив ими тяжёлые питательные кремы, обычно использующиеся зимой, чтобы защитить кожу от суровой морозной погоды и ветров. Увлажняющая косметика насыщает влагой, но не забивает поры и не создаёт ощущения плотной плёнки на лице», — рекомендует собеседница Life.ru.

5. Разнообразный рацион

Питание имеет огромное значение для состояния организма и нашей красоты. К весне мы приходим всегда с дефицитом натуральных витаминов. К счастью, именно в это время года появляется возможность получить больше полезных овощей и фруктов. Балуйте себя ими, чтобы улучшить состояние своей кожи, а также помните про такие продукты, как орехи, рыба, морковь, масла, квашеная капуста и шпинат. Каждый из них является настоящим кладезем витаминов для поддержания ослабленной в зимний сезон кожи.