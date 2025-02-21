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21 февраля, 15:22

Гладкий я: Ботокс возглавил топ процедур россиянок на приёме у косметолога

Исследование: 76% женщин в России предпочитают ботокс

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

68% женщин в России проявляют интерес к инъекционным процедурам, при этом 76% из них выбирают инъекции с ботулотоксином. Эти данные были предоставлены компанией «Биннофарм Групп» в ходе опроса для «Газеты.Ru».

Инъекции с гиалуроновой кислотой также популярны — их предпочитают 71% опрошенных. Филлеры выбирают 55% женщин, стремящихся замедлить процесс старения. Коллагенотерапию и коллагеностимуляцию пробовали или хотели бы попробовать 27% участниц опроса.

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Среди россиянок, заинтересованных в процедурах красоты, 38% уже воспользовались инъекциями в прошлом году, а 30% планируют сделать это в будущем. Основной причиной выбора инъекционных методов является желание сохранить молодость и устранить видимые недостатки кожи — так ответили 46% респондентов. Эмоциональные аспекты также имеют значение: четверть опрошенных обращаются к таким процедурам для заботы о себе, 25% — для достижения эмоционального комфорта, а 18% — для повышения самооценки.

В то же время 32% респондентов заявили, что не пробовали и не намерены использовать инъекционные методы. Среди них 70% принимают свою естественную красоту и не стремятся к изменениям, 65% предпочитают альтернативные способы ухода за кожей, а 37% считают, что пока нет необходимости в таких процедурах.

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Ранее косметологи раскрыли, как убрать второй подбородок без хирургического вмешательства. Одной из распространённых процедур стали инъекции липолитиков, которые разрушают жировую ткань.

Марина Фещенко
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