Что такое микронидлинг? Косметолог рассказала о преимуществах препаратов с иглами в составе

Микронидлинг — это процедура, при которой крошечные иглы создают микротравмы на коже, стимулируя её обновление. В последнее время этот принцип перешёл в формат домашнего ухода: кремы, патчи и сыворотки с микроиглами обещают эффект, близкий к салонной процедуре, но без необходимости посещения косметолога. О том, как это работает, кому подходит и кому стоит поискать альтернативу, рассказала косметолог Фатима Джумабаева.

Смысл процедуры

Многие косметические средства действуют только на поверхности кожи, не достигая глубинных слоёв, где происходят ключевые процессы обновления. Эпидермальный барьер не пропускает крупные молекулы, поэтому часть активных компонентов остаётся на поверхности. Инъекции могут решить эту проблему, но они требуют специальной подготовки, могут быть болезненными и не всегда удобны для регулярного ухода, объяснила «Вечерней Москве».

Альтернативой стали микроиглы — крошечные структуры длиной от 50 до 1000 мкм, которые практически незаметны, но работают по принципу шприца: они пробивают верхний слой кожи, доставляя активные вещества прямо в клетки. Изначально растворимые микроиглы использовались в медицине для безболезненной доставки лекарств, но теперь их применяют и в косметологии.

Преимущества микронидлинга

Косметические средства с микроиглами внешне напоминают обычные кремы или патчи, но содержат микроскопические иглы из гиалуроновой кислоты или спикул — микроскопических игл из скелета морской губки. Эти иглы проникают в верхние слои кожи, доставляя активные компоненты непосредственно в эпидермис, что значительно повышает эффективность средств по сравнению с традиционными кремами.

Микроиглы стимулируют выработку коллагена и эластина, улучшая упругость и текстуру кожи, разглаживая морщины и заломы. Они также активизируют кровообращение, обмен веществ, способствуют регенерации клеток и оказывают мягкий отшелушивающий эффект. Использование таких средств обычно безболезненно, хотя может ощущаться лёгкое покалывание, свидетельствующее о начале их действия.

Минусы микронидлинга

Несмотря на преимущества, у косметики с микроиглами есть ограничения. Людям с обострениями кожных заболеваний, таких как акне, атопический дерматит или экзема, следует избегать таких средств, так как микроиглы могут усилить воспаление.

Продукты, содержащие спикулы из пресноводных губок, не рекомендуются при аллергии на морепродукты и при повышенной чувствительности кожи. Перед использованием таких средств рекомендуется проконсультироваться с дерматологом, особенно при наличии кожных заболеваний или склонности к аллергическим реакциям.