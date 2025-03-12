Россиян предупредили о риске подхватить страшную заразу от пробников косметики

Пробники косметических средств в магазинах при всём своём удобстве представляют серьёзную опасность, так как кишат бактериями, вирусами и грибками. Об этом заявила дерматолог Александра Филёва. Она напомнила, что к пробникам прикасаются тысячи людей, оставляя следы своей микрофлоры.

По словам эксперта, если женщина использует помаду или тональный крем, даже не нанося их на лицо, существует риск заражения. Достаточно коснуться губ рукой, на которой остались частицы инфицированного пробника помады, или потереть глаза после тестирования теней. Кроме того, инфекция может проникнуть через микротрещины на коже.

При этом человек, заразивший образец инфекционным агентом, может не осознавать, что он болен. Это особенно актуально людей с ослабленным иммунитетом или повреждённой кожей. Собеседница «Газеты.ru» добавила, что вирус простого герпеса первого типа является одним из самых распространённых патогенов, некоторые штаммы вируса папилломы передаются через предметы общего пользования, а инфекционные конъюнктивиты могут распространяться через тестеры теней или туши.

Дерматолог добавила, что вирус простого герпеса 1-го типа является одним из самых распространенных патогенов, передающихся через контакт с зараженной поверхностью. Если человек с активной герпетической инфекцией использовал помаду, вирус может сохраняться на аппликаторе. Кроме того, некоторые штаммы вируса папилломы могут передаваться через предметы общего пользования.

По её словам, инфекционные конъюнктивиты могут распространяться через тестеры теней или туши. Кроме того, у людей с уязвимой кожей после использования пробников может развиться бактериальная инфекция. Грибки рода Candida также могут передаваться через косметику, особенно при наличии микротрещин на губах.