Что с лицом? Косметику Егора Крида никто не покупает

Продажи косметики от рэпера Егора Крида упали на маркетплейсах на 60–70%. По данным SHOT, заказов на кремы, лосьоны и зубные пасты торговой марки EK COSMETICS набирается не больше 100–200 позиций в день. И это на всю Россию!

Согласно информации сервиса SellerStats, последний период с относительно высоким спросом пришёлся на новогодние праздники, когда оформлялось около тысячи заказов в день. В настоящее время большая часть продукции остаётся на складах — ежедневно оформляется около 150 небольших заказов на сумму примерно тысяча рублей. Например, 24 января 2025 года был зафиксирован всего 41 заказ.

Согласно тем же источникам, выручка от продаж за последний месяц составила всего 8 миллионов рублей. После вычета всех расходов средств даже на создание нового клипа не хватает. Интересно, что в организации бизнеса Егору Криду помогала компания MIXIT, которая включила в состав совладелиц свою «дочку» — «Бьюти криэйшн». Ранее подобное сотрудничество привело к краху косметической компании модели Анастасии Решетовой «Багира косметик», которая сейчас находится в процессе ликвидации.