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7 февраля, 09:26

Сделавшую заказ в «Золотом яблоке» россиянку осыпали угрозами и дикпиками

Клиентка магазина косметики стала жертвой преследования после неудачной доставки

Клиентка магазина косметики стала жертвой преследования после неудачной доставки. Заказав товары в известной сети, она столкнулась с проблемой: курьерша просто уехала с её заказом. Об этом пишет «Рен-ТВ».

По данным СМИ, девушка сделала заказ в «Золотом яблоке». После побега курьерши в службе поддержки пообещали отправить другого курьера, но вместо этого товар привёз незнакомый мужчина, который не выглядел как сотрудник компании.

После этого он начал угрожать ей в мессенджере, отправляя откровенные видео своего полового органа. Пострадавшая считает, что неадекват является бойфрендом сбежавшей курьерши. Несмотря на заверения службы поддержки о сохранности её личных данных и предложение промокода на 1000 рублей, девушка теперь боится выходить из дома, опасаясь за свою безопасность.

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Россияне всё чаще используют шоппинг как способ психотерапии. Он стимулирует серотонин, который отвечает за чувство удовлетворения, и выброс дофамина, который даёт ощущение радостного предвкушения товара. Однако человек, сам того не замечая, может попасть в ловушку. Как туда не угодить — в материале Life.ru.

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Шедеврум / Life.ru

Оксана Попова
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