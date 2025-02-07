Сделавшую заказ в «Золотом яблоке» россиянку осыпали угрозами и дикпиками

Клиентка магазина косметики стала жертвой преследования после неудачной доставки. Заказав товары в известной сети, она столкнулась с проблемой: курьерша просто уехала с её заказом. Об этом пишет «Рен-ТВ».

По данным СМИ, девушка сделала заказ в «Золотом яблоке». После побега курьерши в службе поддержки пообещали отправить другого курьера, но вместо этого товар привёз незнакомый мужчина, который не выглядел как сотрудник компании.

После этого он начал угрожать ей в мессенджере, отправляя откровенные видео своего полового органа. Пострадавшая считает, что неадекват является бойфрендом сбежавшей курьерши. Несмотря на заверения службы поддержки о сохранности её личных данных и предложение промокода на 1000 рублей, девушка теперь боится выходить из дома, опасаясь за свою безопасность.