Сделавшую заказ в «Золотом яблоке» россиянку осыпали угрозами и дикпиками
Клиентка магазина косметики стала жертвой преследования после неудачной доставки
Клиентка магазина косметики стала жертвой преследования после неудачной доставки. Заказав товары в известной сети, она столкнулась с проблемой: курьерша просто уехала с её заказом. Об этом пишет «Рен-ТВ».
По данным СМИ, девушка сделала заказ в «Золотом яблоке». После побега курьерши в службе поддержки пообещали отправить другого курьера, но вместо этого товар привёз незнакомый мужчина, который не выглядел как сотрудник компании.
После этого он начал угрожать ей в мессенджере, отправляя откровенные видео своего полового органа. Пострадавшая считает, что неадекват является бойфрендом сбежавшей курьерши. Несмотря на заверения службы поддержки о сохранности её личных данных и предложение промокода на 1000 рублей, девушка теперь боится выходить из дома, опасаясь за свою безопасность.
Россияне всё чаще используют шоппинг как способ психотерапии. Он стимулирует серотонин, который отвечает за чувство удовлетворения, и выброс дофамина, который даёт ощущение радостного предвкушения товара. Однако человек, сам того не замечая, может попасть в ловушку. Как туда не угодить — в материале Life.ru.
Шедеврум / Life.ru