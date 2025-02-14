Любителям халявного парфюма рассказали о последствиях популярного горе-лайфхака с тестерами

В последнее время в соцсетях набирает популярность сомнительный тренд: люди приходят в магазины косметики с пустыми флаконами и переливают в них тестеры. Такие «лайфхаки» могут иметь серьёзные правовые последствия, предупредила любителей халявы юрист и медиатор Мария Железнова.

«Многие считают, что тестеры — это бесплатные продукты, которые можно взять без спроса. Однако это заблуждение. Тестеры являются собственностью магазина, и их самовольное присвоение квалифицируется как хищение», — рассказала она Life.ru.

По словам эксперта, такие действия подпадают под статью 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Наказание зависит от стоимости украденного: самое лёгкое — штраф в размере 1 тысяча рублей, самое тяжёлое — лишение свободы на срок до пяти лет. Последнее грозит группе лиц, если они действовали по предварительному сговору.

Впрочем, проблемы с законом — не единственное, что должно останавливать любителей воровать духи из тестеров. Во-первых, это негигиеничная процедура, так как в принесённой таре могут быть микробы и бактерии. Во-вторых, это весьма опасно, так как некоторый парфюм меняет свои характеристики при взаимодействии с тарой из неподходящего материала. Кроме того, свойства тестеров и запечатанного продукта могут сильно отличаться, ведь пробники подвергаются воздействию света, воздуха и температуры.

«В-четвёртых, это банальное неуважение к другим покупателям. Мы все негодуем, когда хотим послушать аромат перед покупкой, а в магазине обнаруживаем пустой флакон. Когда кто-то уносит содержимое тестеров, это лишает других покупателей возможности оценить текстуру и аромат косметики», — рассказали Life.ru.