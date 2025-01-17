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17 января, 19:21

«Аромат как у сосны»: На Западе хотят делать духи из туалетных отходов

NYP: В Шотландии предложили производить духи из застывших канализационных масс

Шотландские учёные придумали специальные бактерии, которые могут перерабатывать жир и канализационные отходы в ароматические соединения, используемые для производства духов и шампуней. Об этом пишет New York Post.

Коммунальщики давно бьют тревогу, что «фэтберги» стали настоящей угрозой для канализационных труб. Речь идёт о больших жировых отложениях, которые застывают и становятся твёрдыми как камень, засоряя коммунальные системы. Профессор Стивен Уоллес из Эдинбургского университета вместе со своей командой придумал способ перерабатывать такие отходы, превращая их в приятно пахнущие химические элементы.

По словам учёных, созданный запах напоминает аромат сосновой хвои и его можно использовать как добавку в духи и шампуни. Предполагается, что это поможет решить проблему с «фэтбергами» и очистить город от канализационных отходов, найдя им новое применение.

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Ранее учёные Калининградского технического университета (КГТУ) предложили пустить в дело собранный в Краснодарском крае мазут, переработав его. По их словам, можно производить из него экоуголь, такое твёрдое топливо обязательно найдёт себе применение.

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freepik

Татьяна Миссуми
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