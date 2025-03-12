Химик после новостей о La Roche-Posay объяснила Life.ru, как в состав крема попадает бензол
Косметический химик Елина: Безопасного уровня содержания бензола в кремах нет
Девушка мажет кремом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Effaclar Duo
Любое воздействие бензола на человека опасно, любые концентрации этого вещества могут нанести вред здоровью. Об этом в беседе с Life.ru рассказала заместитель руководителя отдела клинической апробации и исследований косметической компании Estilab Надежда Елина.
Она напомнила, что бензол — это канцерогенное для человека вещество, которое намеренно не добавляется в косметические продукты. Оно запрещено к использованию в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», действующими в России и ЕС.
Однако иногда в сырье могут содержаться так называемые следовые количества вещества, появившиеся в ходе производства, хранения, что технически неизбежно даже при соблюдении требований к условиям производства. Подобное свойственно для косметики и лекарственных препаратов. Для бензола установлена максимальная концентрация — 2 ppm, или 0,0002%
Наша собеседница отметила, что случай с La Roche-Posay не единичный: в 2021 году бензол обнаружили в некоторых дезодорантах, антиперспирантах и солнцезащитных кремах, а в 2024 году — в лекарственных средствах для лечения акне. Оказаться в косметике он мог по следующим причинам.
- Бензол мог использоваться в качестве растворителя при производстве сырья, такого как бутилгидроксианизол (антиоксидант).
- Пропан, бутан, содержащиеся в аэрозолях, также могут иметь следовые количества бензола.
- Нарушение условий хранения или транспортировки также может привести к образованию бензола. Например, антибактериальное вещество, используемое в лекарственных средствах для лечения акне, — бензоилпероксид — может подвергаться разложению под воздействием повышенных температур или УФ-излучения. При температуре хранения 2 °C, согласно исследованиям, не было обнаружено образования бензола.
Как такового безопасного уровня воздействия бензола нет. Даже в небольшой концентрации он представляет риск: может вызывать серьёзное раздражение глаз и кожи, генетические дефекты и рак, повреждение органов при длительном или многократном воздействии. Но не зарегистрированы случаи проявления негативных эффектов у людей из-за косметики, загрязнённой бензолом.
«Бензол легко и быстро поступает в организм через дыхательные пути, однако проникновение через кожу низкое. А так как бензол содержится в высоких концентрациях в сигаретном дыме, риск поступления в организм вредного вещества из сигарет намного выше, чем из косметики. А именно: при вдыхании 50–100 ppm бензола абсорбция составляет примерно 50%, при нанесении на кожу — 0,05% от используемой концентрации», — подытожила она.
Напомним, вчера стало известно, что в креме по уходу за кожей La Roche-Posay концерна L’Oréal в ходе экспертизы было выявлено ядовитое канцерогенное вещество бензол. Проверку не прошло средство от акне Effaclar Duo, производитель в США экстренно отозвал всю линейку, а вот в России спешных мер пока принято не было и крем по-прежнему можно найти на прилавках, хотя на официальном сайте La Roche-Posay сказано, что его сняли с производства.