Химик после новостей о La Roche-Posay объяснила Life.ru, как в состав крема попадает бензол

Любое воздействие бензола на человека опасно, любые концентрации этого вещества могут нанести вред здоровью. Об этом в беседе с Life.ru рассказала заместитель руководителя отдела клинической апробации и исследований косметической компании Estilab Надежда Елина.

Она напомнила, что бензол — это канцерогенное для человека вещество, которое намеренно не добавляется в косметические продукты. Оно запрещено к использованию в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», действующими в России и ЕС.

Однако иногда в сырье могут содержаться так называемые следовые количества вещества, появившиеся в ходе производства, хранения, что технически неизбежно даже при соблюдении требований к условиям производства. Подобное свойственно для косметики и лекарственных препаратов. Для бензола установлена максимальная концентрация — 2 ppm, или 0,0002% Надежда Елина Заместитель руководителя отдела клинической апробации и исследований косметической компании Estilab

Наша собеседница отметила, что случай с La Roche-Posay не единичный: в 2021 году бензол обнаружили в некоторых дезодорантах, антиперспирантах и солнцезащитных кремах, а в 2024 году — в лекарственных средствах для лечения акне. Оказаться в косметике он мог по следующим причинам.

Бензол мог использоваться в качестве растворителя при производстве сырья, такого как бутилгидроксианизол (антиоксидант).

Пропан, бутан, содержащиеся в аэрозолях, также могут иметь следовые количества бензола.

Нарушение условий хранения или транспортировки также может привести к образованию бензола. Например, антибактериальное вещество, используемое в лекарственных средствах для лечения акне, — бензоилпероксид — может подвергаться разложению под воздействием повышенных температур или УФ-излучения. При температуре хранения 2 °C, согласно исследованиям, не было обнаружено образования бензола.

Как такового безопасного уровня воздействия бензола нет. Даже в небольшой концентрации он представляет риск: может вызывать серьёзное раздражение глаз и кожи, генетические дефекты и рак, повреждение органов при длительном или многократном воздействии. Но не зарегистрированы случаи проявления негативных эффектов у людей из-за косметики, загрязнённой бензолом. Надежда Елина Заместитель руководителя отдела клинической апробации и исследований косметической компании Estilab

«Бензол легко и быстро поступает в организм через дыхательные пути, однако проникновение через кожу низкое. А так как бензол содержится в высоких концентрациях в сигаретном дыме, риск поступления в организм вредного вещества из сигарет намного выше, чем из косметики. А именно: при вдыхании 50–100 ppm бензола абсорбция составляет примерно 50%, при нанесении на кожу — 0,05% от используемой концентрации», — подытожила она.