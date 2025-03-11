В кремах La Roche-Posay нашли ядовитый канцероген, вызывающий рак
В составе крема по уходу за кожей La Roche-Posay, входящего в концерн L’Oréal, экспертиза обнаружила ядовитый канцероген бензол, который может провоцировать онкологию. Об этом сообщает Bloomberg.
Крем La Roche-Posay. Фото © Сайт La Roche-Posay
Речь идёт о средстве от акне Effaclar Duo. L'Oreal пришлось экстренно отзывать всю линейку в США, поскольку кремы загрязнены бензолом. Вот только в России его всё ещё можно купить без проблем. Средство продаётся в российских магазинах, при этом на официальном сайте La Roche-Posay указано, что оно уже снято с производства.
По сути, крем содержит не бензол, а перекись бензоила, которая неплохо справляется с акне. Однако при определённых обстоятельствах она распадается и становится бензолом. Такое вещество является естественным компонентом бензина и табачного дыма. Если неверно рассчитать дозу, она может вызвать лейкемию.
Но компания L'Oreal призвала не отчаиваться, ведь в скором времени выйдет улучшенная формула этого крема, которую разрабатывают с 2024 года. Интересно, какой сюрприз в ней будет на этот раз.
Такой секретный ингредиент точно не вызовет восторга у покупателей. А что насчёт рыбьей спермы? Ранее на рынке косметологии появился новый продукт, в основе которого сперма осетровых и лососёвых. Это абсолютно безопасный способ омолодить кожу.
Shutterstock / FOTODOM / Effaclar Duo