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Регион
11 марта, 15:24

В кремах La Roche-Posay нашли ядовитый канцероген, вызывающий рак

В составе крема по уходу за кожей La Roche-Posay, входящего в концерн L’Oréal, экспертиза обнаружила ядовитый канцероген бензол, который может провоцировать онкологию. Об этом сообщает Bloomberg.

Крем La Roche-Posay. Фото © Сайт La Roche-Posay

Крем La Roche-Posay. Фото © Сайт La Roche-Posay

Речь идёт о средстве от акне Effaclar Duo. L'Oreal пришлось экстренно отзывать всю линейку в США, поскольку кремы загрязнены бензолом. Вот только в России его всё ещё можно купить без проблем. Средство продаётся в российских магазинах, при этом на официальном сайте La Roche-Posay указано, что оно уже снято с производства.

По сути, крем содержит не бензол, а перекись бензоила, которая неплохо справляется с акне. Однако при определённых обстоятельствах она распадается и становится бензолом. Такое вещество является естественным компонентом бензина и табачного дыма. Если неверно рассчитать дозу, она может вызвать лейкемию.

Но компания L'Oreal призвала не отчаиваться, ведь в скором времени выйдет улучшенная формула этого крема, которую разрабатывают с 2024 года. Интересно, какой сюрприз в ней будет на этот раз.

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Такой секретный ингредиент точно не вызовет восторга у покупателей. А что насчёт рыбьей спермы? Ранее на рынке косметологии появился новый продукт, в основе которого сперма осетровых и лососёвых. Это абсолютно безопасный способ омолодить кожу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Effaclar Duo

Владимир Озеров
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