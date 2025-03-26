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26 марта, 17:39

Нутрициолог рассказала, почему людей тянет к вредной еде и причём здесь эволюция

Врач Хайкина: Люди любят есть жирную еду, поскольку она прибавляет дофамин

Многие не представляют свою жизнь без жареной картошки, мороженого, блинов и чего-нибудь сладенького на десерт. Врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина рассказала «Газете.ru», что заставляет нас любить эту еду.

«Дело в том, что когда вы едите что-то жирное и калорийное, мозг выбрасывает в кровь дофамин — нейромедиатор, отвечающий за удовольствие. Именно дофамин создает чувство наслаждения и мотивирует нас повторять это действие снова и снова. За счёт чего формируется зависимость от жиров», — объяснила эксперт.

Первопричиной является эволюция, ведь наши далёкие предки искали самые калорийные виды пищи, которые могли надолго насытить организм, отметила медик. Кроме того, жиры являются мощными усилителями вкуса, приводя в действия множество рецепторов во рту и на языке.

Значение имеет и наш культурный код, ведь русская кухня пестрит разными жирными блюдами — сметана, сливочное масло, сало. Всё это с малых лет заседает где-то очень глубоко, формируя предпочтения на всю жизнь, указала доктор.

Во всяком случае, жирная пища — это не всегда плохо. По словам врача, здесь, как и во многих других аспектах жизнедеятельности, важно соблюдать баланс. Полностью отказываться от жиров точно не стоит.

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Shutterstock / FOTODOM / ArtFamily

Владимир Озеров
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