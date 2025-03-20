Еда, которая делает нас счастливыми: Бренд-шеф в День счастья назвал лучшие блюда для радости

Международный день счастья ежегодно отмечается 20 марта. Учёные давно доказали, секрет хорошего настроения — не только в событиях, но и в том, что мы едим. Начать можно с небольших изменений в рационе.

По словам шеф-повар сервиса готовой еды ПриЕм Сергея Тихонова, наше питание и наши эмоции очень тесно связаны. Некоторые продукты содержат аминокислоту триптофан, которая участвует в синтезе серотонина — гормона, который отвечает за радость и спокойствие. Другие богаты кислотами омега-3 и антиоксидантами, которые поддерживают работу мозга и снижают уровень стресса.

«Когда еда становится продуманной и вкусной, жизнь наполняется гармонией. Планируйте меню, готовьте заранее или выбирайте готовые блюда — это избавляет от лишних забот и превращает каждый прием пищи в удовольствие», — рекомендует наш эксперт.

Собеседник Life.ru советует активнее включать в рацион «ингредиенты счастья». Так, с утра можно зарядиться шоколадной овсянкой с бананами и орехами: темный шоколад (от 70% и выше) стимулирует выработку серотонина, овсянка насыщает организм сложными углеводами, а бананы полны триптофана и витамина B6.

Тем же, кто предпочитает легкие завтраки, подойдет смузи с авокадо и йогуртом. Авокадо содержит полезные жиры и небольшое количество тирозина, который участвует в синтезе дофамина — вещества, связанного с мотивацией и концентрацией.

«На обед рекомендую фрикасе из курицы с грибами и гречкой. Это не только сытное, но и полезное блюдо. Грибы ценятся за витамины группы B, а гречка является источником сложных углеводов, которые поддерживают стабильный уровень сахара. В качестве десерта подойдет клубничный йогурт с гранолой и запеченными яблоками. Ягоды богаты антиоксидантами, а гранола дает ощущение сытости, благодаря сочетанию клетчатки и сложных углеводов, но её эффект зависит от состава — полезнее выбирать варианты без лишнего сахара», — говорит Сергей Тихонов.

Если хочется чего-то согревающего, хорошим выбором станет гороховый крем-суп с гренками. Горох содержит магний и витамин B6 для борьбы со стрессом.