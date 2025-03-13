Игнорировать не стоит: Врач объяснила, почему после еды резко клонит в сон

Резкая сонливость после еды может быть сигналом организма о серьёзных проблемах с организмом. Об этом предупредила врач-терапевт Наталья Леонтьева.

«Сонливость после приёма пищи — распространённое явление, имеющее несколько причин. Их понимание поможет контролировать своё состояние и оставаться бодрыми в течение дня», — пояснила она в беседе с RuNews24.ru.

В большинстве случаев сонливость после еды обусловлена притоком крови к пищеварительным органам, что может снижать мозговое кровообращение. А ещё пищеварение стимулирует выработку серотонина и мелатонина, которые являются натуральными транквилизаторами. Также, если еда была богатой на углеводы, резко падает уровень глюкозы в крови, а потом также быстро повышается, что также провоцирует усталость. Схожие процессы могут начаться после приёма жирной и тяжёлой пищи, которую организму сложнее переваривать. А у людей инсулинорезистентностью или преддиабетом после еды может случиться выброс инсулина, из-за чего резко снижается уровень глюкозы.

Кроме того, сонливость после еды может вызывать низкий уровень железа. Если есть подозрения, что причина в этом, нужно сдать анализы и обратиться к врачу за консультацией. Также в таких тревожных случаях будет полезно сбалансировать рацион и есть небольшими порциями по 5-6 раз в день, избегая переедания и перепадов уровня глюкозы. Также умеренная физическая активность, вроде прогулки, поможет взбодриться после еды и улучшить кровообращение.

Если сил или желания на борьбу с сонливость не найти, то можно поспать около получаса, это восстановит силы. При этом важно помнить, что кофе и энергетики дают лишь временную бодрость, после которой утомление вернётся вновь. Однако самое важное — сонливость может быть вызывана серьёзными проблемами со здоровьем, поэтому в таких случаях лучше обратиться к врачу, призвала Леонтьева.