Опрос Life.ru: 35% россиян привыкли завтракать на бегу

Насколько осознанно россияне подходят к вопросу питания? Аналитики сервиса Grow Food по заказу Life.ru провели опрос и выяснили, успевают ли люди поесть в течение рабочего дня, сколько времени выделяют на обед и отличаются ли пищевые привычки у мужчин и женщин.

Оказалось, что около 15% мужчин тратят в среднем 3–5 минут на приём пищи, а среди девушек только 3% способны есть так же быстро. Большинство респондентов обоих полов предпочитают тратить на приём пищи 11–20 минут — такой вариант выбрали 56% мужчин и 65% женщин.

Кроме того, по результатам опроса выяснилось, что более трети (35%) респондентов приходится завтракать на бегу, параллельно собираясь на работу или занимаясь другими делами. При этом чаще всего это свойственно девушкам (58%), нежели мужчинам (42%). Зато больше мужчин готовы обходиться без завтрака по утрам — 72% парней против 28% девушек. Большая часть опрошенных счастливчиков (57%) заявили, что могут никуда не спешить и позволить себе спокойный полноценный завтрак.

Исходя из данных, во время обеда больше половины (55%) опрошенных смотрят видео и сериалы, лишь четверть (26%) респондентов любят есть в тишине. Интересно, что женщины (22%) более многозадачны — и во время обеда чаще, чем мужчины (17%), отвечают на сообщения и выполняют рабочие задачи.

Идеальным ужином оба пола считают вечер в ресторане или кафе с близкими (63%), причём девушки уделяют большое внимание эстетичной обстановке вокруг и сервировке блюда. Ужинать в одиночестве предпочитают 32% опрошенных мужчин и 25% женщин.

«Данные исследования показывают, что россияне стараются питаться осознанно, но у них всё ещё остаются вредные привычки в еде. Например, завтрак на бегу или полное игнорирование завтрака, обед под видео или сериалы, употребление пищи в короткие сроки. Такое поведение негативно сказывается на психологическом и физическом самочувствии. Это приводит к перееданиям, набору лишнего веса и сулит проблемы с ЖКТ», — комментирует нутрициолог и фитнес-тренер Мария Соколова.