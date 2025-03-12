«Кислотный рикошет»: Врач предупредил об опасности народного метода лечения изжоги

Пить воду с содой во время изжоги — довольно популярное в народе средство борьбы с недугом, однако в реальности положительный эффект от него краткосрочный, зато негативные последствия опаснее самой болезни. Об этом предупредил гастроэнтеролог, терапевт Сергей Лопатин.

«В результате [воздействия соды] облегчение сменяется ещё одним рефлюксом — забросом кислого желудочного содержимого в пищевод, а изжога возвращается с новой силой. Такой эффект ещё называют «кислотным рикошетом», — подчеркнул он в интервью «Газете.ru».