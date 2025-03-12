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Регион
12 марта, 15:48

«Кислотный рикошет»: Врач предупредил об опасности народного метода лечения изжоги

Гастроэнтеролог Лопатин призвал не лечить изжогу с помощью воды с содой

Пить воду с содой во время изжоги — довольно популярное в народе средство борьбы с недугом, однако в реальности положительный эффект от него краткосрочный, зато негативные последствия опаснее самой болезни. Об этом предупредил гастроэнтеролог, терапевт Сергей Лопатин.

«В результате [воздействия соды] облегчение сменяется ещё одним рефлюксом — забросом кислого желудочного содержимого в пищевод, а изжога возвращается с новой силой. Такой эффект ещё называют «кислотным рикошетом», — подчеркнул он в интервью «Газете.ru».

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Эксперт также отметил, что длительное «лечение» изжоги водой с содой может спровоцировать нарушение водно-солевого баланса в организме. Кроме того, опасным последствиями считаются учащение приступов изжоги, обострение язвенной болезни и гастрита.

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Ранее гастроэнтеролог перечислила симптомы плохого пищеварения, среди которых отрыжка и вздутие. Кроме того, были названы самые полезные виды чая, которые спасут от рака и диабета. А ещё врач перечислил болезни, которые грозят любителям энергетиков.

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Freepik

Борис Эльфанд
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