Однозначных рекомендаций по питанию для пациентов с деменцией не существует, гораздо важнее придерживаться строгих правил с учётом индивидуальных особенностей пациента. Тем не менее наиболее оптимальным вариантом для замедления недуга является средиземноморская диета, уверена врач-терапевт, диетолог Эльвира Фесенко.

«Овощи, зелень, растительное масло, рыба и цельнозерновые продукты поддерживают когнитивные функции. Также нужно включать в меню ферментированную пищу: квашеную капусту или простоквашу» — отметила она в интервью «Газете.ru».

Эксперт социального проекта «Деменция.net» также подчеркнула, что количество калорий в рицине рассчитывается с учётом возраста, пола и двигательной активности пациента. При этом важно исключить избыток соли, сахара и белка, а также контролировать другие компоненты с учётом сопутствующих болезней.