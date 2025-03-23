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23 марта, 19:35

Рыба и овощи: Диетолог составила рацион питания, замедляющий деменцию

Врач Фесенко: Средиземноморская диета способствует замедлению деменции

Однозначных рекомендаций по питанию для пациентов с деменцией не существует, гораздо важнее придерживаться строгих правил с учётом индивидуальных особенностей пациента. Тем не менее наиболее оптимальным вариантом для замедления недуга является средиземноморская диета, уверена врач-терапевт, диетолог Эльвира Фесенко.

«Овощи, зелень, растительное масло, рыба и цельнозерновые продукты поддерживают когнитивные функции. Также нужно включать в меню ферментированную пищу: квашеную капусту или простоквашу» — отметила она в интервью «Газете.ru».

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Эксперт социального проекта «Деменция.net» также подчеркнула, что количество калорий в рицине рассчитывается с учётом возраста, пола и двигательной активности пациента. При этом важно исключить избыток соли, сахара и белка, а также контролировать другие компоненты с учётом сопутствующих болезней.

«Кроме того, крайне важен психологический комфорт при принятии пищи. Важно как можно дольше сохранять привычные традиции, так как они дают ощущение стабильности», — заключила специалист.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские учёные научились определять деменцию на ранних стадиях. Так, людей с больными почками деменцию можно выявить по анализу крови. Кроме того, учёные назвали продукт, который предотвращает болезни сердца и деменцию.

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freepik

Борис Эльфанд
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