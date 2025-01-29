Назван ранний симптом болезни Альцгеймера, который проявляется только ночью

Учёные из Калифорнийского университета и Китайско-японской больницы дружбы провели исследование, выяснив, что ночные пробуждения могут быть ранним намёком на болезнь Альцгеймера. Об этом сказано в материале на сайте Alzheimers`s Association.

В исследовании поучаствовали 128 добровольцев, средний возраст которых составил 70 лет. У половины из них ранее диагностировали болезнь Альцгеймера, а ещё треть жаловалась на лёгкие когнитивные нарушения. Остальные были в порядке. На протяжении ночи учёные следили за активностью мозга, движениями глаз, сердцебиением и дыханием участников.

Участников в итоге поделили на две группы: у «ранней» фаза быстрого сна наступила менее чем за 98 минут, а у «поздней» группы на это ушло 193 минуты. В основном во вторую входили пациенты с Альцгеймером. У второй группы наблюдались повышенные концентрации связанных с деменцией токсичных белков — бета-амилоида и тау-белка. Их доли были на 16% и 29% выше аналогичных значений для добровольцев с нормальным циклом быстрого и медленного сна. А вот концентрация полезной для мозга молекулы, пептида BDNF, у них была на 39% ниже, чем у здоровых добровольцев.

«Задержка фазы быстрого сна нарушает способность мозга закреплять воспоминания, препятствуя процессу, который способствует обучению и запоминанию. Если его недостаточно или оно задерживается, это может привести к повышению уровня гормона стресса кортизола. Это может ухудшить работу гиппокампа — важнейшей структуры мозга, отвечающей за консолидацию памяти», — пояснил ведущий автор исследования Юэ Ленг.