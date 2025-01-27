«Верните немедленно!» Корги-полицейского лишили премии за сон на работе и вызвали «‎бунт» в Китае

В Китае серьёзное наказание получил полицейский корги по кличке Фузай. Пушистого сотрудника лишили годовой премии за то, что он уснул на рабочем месте и помочился в свою миску с едой. Об этом сообщает South China Morning Post. В итоге у Фузая отняли угощения и игрушки.

История с корги разделила публику на два лагеря: одни посмеялись и умилились новости, а вторые возмутились строгостью наказания.

«Он хотя бы не помочился в миску начальника. Верните его бонус немедленно!» — требовал один из пользователей соцсетей.

Ппосле огромного резонанса полиция Китая сообщила, что корги всё-таки получил щедрый новогодний подарок. Собачке вручили тихоокеанскую сельдь и кроличьи фрикадельки.

Фузай появился на свет в августе 2023 года и всего через несколько месяцев его приняли на службу в полицию в роли эксперта по обнаружению взрывчатых веществ. Карьера «пушистика в погонах» стремительно развивалась. К марту 2024 года собачка стала интернет-знаменитостью благодаря своему обаянию и выдающимся профессиональным навыкам.