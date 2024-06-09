В Петергофе недоброжелатели похитили корги Яшу, которого до этого уже пытались отравить

Двое мужчин украли корги у жительницы Петербурга: они подошли к ней в Петергофе, когда она выгуливала питомца, и попросили погладить пса по кличке Яша. Получив разрешение, они вдруг перерезали поводок, схватили пёселя и сбежали. Опознать их не удалось, так как оба были в капюшонах и медицинских масках, пишет "Mash на Мойке".

Двое неизвестных похитили корги Яшу во время прогулки с хозяйкой в Петергофе. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Владелица пса объяснила, что ситуация застала её врасплох, поэтому её реакция запоздала. Единственная примета похитителей, которую она запомнила, — это тёмно-вишнёвый автомобиль, на котором они умчали по направлению к Ропшинскому шоссе.

У потерпевшей есть подозреваемый — это сосед, с которым она прежде уже не раз ссорилась из-за его постоянных жалоб на лай собаки. Два месяца назад произошёл ещё один неприятный инцидент: кто-то подбросил к ней на участок отравленную котлету, после которой у слопавшего подозрительный "презент" Яши были серьёзные проблемы со здоровьем. По версии хозяйки собакена, и попытку отравления, и похищение организовал один и тот же человек. Сейчас она активно разыскивает пса при помощи родных.