Вредно даже без сахара: Диетолог раскрыла коварство сладкой газировки

Газированные напитки производят с сахаром или с различными сахарозаменителями. Однако оба варианта могут провоцировать развитие сахарного диабета II типа, предупредила диетолог Дарья Русакова. По её словам, сахар из напитков усваивается быстрее, однако даже при использовании сахарозаменителей организм продолжает вырабатывать инсулин.

Собеседница «Вечерней Москвы» подчеркнула, что тяга к сладкому из-за колы без сахара может усиливаться даже больше, чем при употреблении обычной газировки. В любом случае такие напитки являются источником дополнительных калорий и нарушают усвоение кальция организмом. А ещё они вредят ЖКТ.

«Чрезмерное употребление газировки может привести к различным желудочно-кишечным проблемам, например, эрозивным повреждениям желудочно-кишечного тракта», — объяснила специалист.

Кроме того, в составе сладких газировок содержатся вещества, стимулирующие нервную систему. Поэтому может развиться зависимость как от кофеина. Человек начинает пить всё больше и больше напитка, что в конечном итоге негативно сказывается на здоровье. Поэтому лучше выбирать кофе, чем колу, уверена кандидат медицинских наук.