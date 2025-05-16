В России призвали запретить продажу газировки несовершеннолетним

Сильногазированные безалкогольные напитки при постоянном употреблении провоцируют у детей и подростков различные недуги. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она призвала на законодательном уровне запретить продажу газировки несовершеннолетним.

Детский омбудсмен направила обращение на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, а также члена думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной. Документ имеется в распоряжении издания «Абзац».

«Считаю, что введение запрета на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет является весьма оправданным шагом в целях защиты здоровья и благополучия детей», — подчеркнула Волынец.

Общественница добавила, что газировка с высоким содержанием искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов может негативно сказываться на здоровье несовершеннолетних. В частности, данные напитки способствуют развитию ожирения, нарушений обмена веществ, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, а также негативно влияют на состояние зубов и костной системы, уверена омбудсмен.