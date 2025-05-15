Сладкий путь к спиртному: В Госдуме призвали запретить продажу детских лакомств в алкомаркетах

В России необходимо на законодательном уровне запретить продажу сладостей в алкомаркетах. С соответствующим предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

По мнению парламентария, продажа сладостей в алкомаркетах по низким ценам привлекает детей и делает эти магазины для них «родными», что впоследствии может способствовать употреблению алкоголя. Буцкая подчеркнула, что отсутствие запрета на продажу сладостей в алкомагазинах является нарушением здравого смысла и коммерческим интересом владельцев.

«Когда по дороге из школы домой [ребёнок — Прим. Life.ru] заходит в этот магазин, потом достигает возраста, когда можно покупать алкоголь, и ему ничего не надо менять в траектории своего движения домой. Поэтому здесь тоже нам надо подумать законодательно, как убрать этот подлог», — сказала депутат ТАСС.