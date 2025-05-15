Сладкий путь к спиртному: В Госдуме призвали запретить продажу детских лакомств в алкомаркетах
Депутат Госдумы Буцкая предложила запретить продажу сладостей в алкомаркетах
Ребёнок выбирает сладости в алкомаркете. Фото © «Шедеврум» / Life.ru
В России необходимо на законодательном уровне запретить продажу сладостей в алкомаркетах. С соответствующим предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
По мнению парламентария, продажа сладостей в алкомаркетах по низким ценам привлекает детей и делает эти магазины для них «родными», что впоследствии может способствовать употреблению алкоголя. Буцкая подчеркнула, что отсутствие запрета на продажу сладостей в алкомагазинах является нарушением здравого смысла и коммерческим интересом владельцев.
«Когда по дороге из школы домой [ребёнок — Прим. Life.ru] заходит в этот магазин, потом достигает возраста, когда можно покупать алкоголь, и ему ничего не надо менять в траектории своего движения домой. Поэтому здесь тоже нам надо подумать законодательно, как убрать этот подлог», — сказала депутат ТАСС.
По данным Росалкогольтабакконтроля, в России в первые четыре месяца 2025 года произошло значительное снижение производства алкогольной продукции, составившее 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем выпущенной продукции, исключая пиво и пивные напитки, составил 46,58 миллиона декалитров. Наибольшее сокращение наблюдается в сегменте слабоалкогольных напитков, где производство упало на 94,5% до 448,5 тысячи.