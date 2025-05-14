За первые четыре месяца 2025 года производство алкоголя рухнуло более чем на четверть

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в первые четыре месяца 2025 года в России зафиксировано значительное сокращение производства алкогольной продукции – на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем выпущенной продукции (исключая пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху) составил 46,58 млн декалитров. Наиболее резкое снижение наблюдается в категориях слабоалкогольных напитков (минус 94,5%, до 448,5 тыс. дал) и плодовой алкогольной продукции (минус 89,8%, до 498,8 тыс. дал).

Производство крепких напитков сократилось на 14,7% (до 28,71 млн декалитров). В частности, выпуск водки снизился до 19,14 млн дал (минус 15,6%), ликёроводочных изделий – до 5,1 млн дал (минус 6%), коньяка – до 2,02 млн дал (минус 22,7%), а других спиртных напитков – до 2,44 млн дал (минус 16,8%).

Только тихие и игристые вина показали рост. Первые увеличились на 5,2% до 11,6 млн декалитров, а вторые — на 6,9% до 4,8 млн декалитров.

В Росалкогольтабакконтроле считают, что производители заранее создали большие запасы продукции, ожидая повышения акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ) в конце 2024 года. Это и стало причиной снижения объёмов производства в текущем периоде. С начала 2025 года акциз на этиловый спирт увеличился почти на 15%, достигнув 740 рублей за литр. Минимальные розничные цены также выросли. Не исключена вероятность, что из-за повышения цен на алкоголь россияне просто стали меньше пить.