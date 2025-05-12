Коктейль с двойным дном: Врач объяснила, чем опасно сочетание алкоголя и газировки

Многие любят смешать крепкое с газировкой в коктейле или запить порцию алкоголя газированным напитком. Однако врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина предупреждает, что это крайне нежелательно. Такое сочетание значительно усиливает стресс для организма. Об этом сообщает «Газета.ru».

Главная причина — эффект ускорения, отметила эксперт. Пузырьки углекислого газа раздражают слизистую желудка, делая её более проницаемой. В итоге алкоголь моментально всасывается в кровь. Парадокс: разбавляя напиток, вы не снижаете, а повышаете скорость опьянения и быстрее теряете контроль.

Второй удар приходится по печени и поджелудочной железе. Для этих органов самое сложное — переработка сахаров и токсинов. Смешивая алкоголь и сладкую газировку, вы создаёте двойную нагрузку, буквально заставляя их работать на износ. Особенно это опасно, если вы не ограничиваетесь одним коктейлем, добавила она.

По словам доктора, серьёзную опасность представляют скачки сахара в крови. Сладкая газировка резко повышает уровень глюкозы, а алкоголь замедляет её утилизацию. Это может вызвать сильную слабость, дрожь и потливость, а у людей с нарушениями обмена веществ даже повысить риск гипогликемии.

Наконец, такое сочетание гарантирует более тяжёлое похмелье. Сахар, газ и спирт вместе усиливают обезвоживание и нарушают электролитный баланс. Утром вас ждет не просто головная боль, а полное ощущение разбитости, тошнота и упадок сил, предупреждает врач.

Коктейль — это не лёгкий напиток, а зачастую маскировка большой дозы алкоголя и сахара. Соблюдайте меру: максимум 1 коктейль для женщин, 1-2 для мужчин за вечер.