20% от всего алкоголя: В России вырос спрос на самогонные аппараты

В России вырос спрос на самогонные аппараты. Об этом рассказал эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов. По его словам, домашнее самогоноварение стало популярно по двум причинам.

Прежде всего россиян не утраивает разница между себестоимостью алкоголя и его розничной ценой. Кроме того, граждане отреагировали на законодательное регулирование времени продаж спиртных напитков.