20% от всего алкоголя: В России вырос спрос на самогонные аппараты
Эксперт FMCG-рынка Анфиногенов: В России вырос спрос на самогонные аппараты
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В России вырос спрос на самогонные аппараты. Об этом рассказал эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов. По его словам, домашнее самогоноварение стало популярно по двум причинам.
Прежде всего россиян не утраивает разница между себестоимостью алкоголя и его розничной ценой. Кроме того, граждане отреагировали на законодательное регулирование времени продаж спиртных напитков.
«Продажи самогонных аппаратов в первом квартале этого года выросли на 5%. Количество оборудования на руках у населения оценивается примерно в 3 млн единиц. Домашний самогон составляет около 20% от всего потребления крепкого алкоголя», — подчеркнул собеседник газеты «Известия».
Ранее нарколог предупредил о коварстве алкоголя в тёплую погоду. По его словам, в жару важно не перебарщивать со спиртными напитками. Кстати, каждый пятый россиянин «грешит» на майских праздниках, выбирая жирное, сладкое и спиртное.