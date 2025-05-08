Эксперт назвал минимальную цену за бутылку качественного вина

Главный винодел «Юбилейной» Антон Катаржин поделился своим мнением о ценообразовании на качественное российское вино. Он считает, что существует определённый ценовой минимум для хорошего продукта, поэтому бутылка качественного российского вина сегодня не может стоить меньше 500.

«По моему мнению, бутылка качественного вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей», — заявил Катаржин в беседе с РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что доступные вина по более низкой цене необязательно плохи. Собеседник агентства добавил, что благодаря принятым законам сейчас интересы потребителей надёжно защищены, и подчеркнул, что если на бутылке написано «российское вино», то оно стопроцентно произведено из отечественного винограда.

Катаржин также отметил, что вино дешевле 500 рублей не будет фальсификатом, представляющим опасность для здоровья, однако его качество, скорее всего, будет ниже.