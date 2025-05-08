Нарколог составил портрет человека, которому на майские противопоказана даже капля алкоголя

Майские праздники — не только время для отдыха и весёлых посиделок с близкими, но и период, когда многие налегают на спиртные напитки, дабы скрасить застолья. Главное в этот момент — не переборщить с крепкой выпивкой, уверен врач-нарколог Алексей Казанцев. В противном случае велик риск закончить майские на больничной койке с алкогольным отравлением, рассказал он Life.ru.

«Если нет проблем с алкоголем и зависимости, а также наследственной предрасположенности к злоупотреблению алкоголем, необходимо стараться соблюдать дозу и не напиваться. Как говорит сейчас одна из моих пациенток: «Видеть свои края». Если потеря контроля уже есть, то категорически не рекомендую употреблять любые виды спиртного, так как это послужит пусковым механизмом», — подчеркнул Казанцев.

В случае алкогольного отравления на следующий день человек начинает плохо себя чувствовать и даже может неадекватно себя вести. Некоторые и вовсе рискуют понести имиджевые потери. Если же остановиться на безопасной дозе спиртного не удалось, а народные минералка и рассол не помогают, необходимо обращаться к специалистам в лицензированные клиники.

«Там вам окажут квалифицированную помощь с учётом вашего состояния: соберут анамнез, узнают, есть ли у вас какие-либо хронические заболевания, аллергические реакции, лекарственная непереносимость, и назначат адекватную дезинтоксикационную терапию, общеукрепляющую витаминотерапию, гепатопротекторы, кардиопротекторы и так далее», — отметил Казанцев.

В заключение эксперт пожелал всем хороших праздников и напомнил о важности ответственного подхода к употреблению алкоголя.

«Берегите себя, помните, что всё хорошо в меру, а если меры у вас нет, то не употребляйте даже малейших доз спиртных напитков», — заключил собеседник Life.ru.