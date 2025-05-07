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7 мая, 14:01

Нарколог дал важный совет россиянам перед Днём Победы

Нарколог Холдин призвал отказаться от алкоголя в День Победы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

День Победы важно провести без спиртных напитков. Почему — объяснил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«В обществе до сих пор есть традиция отмечать праздники непременно с алкоголем на столе, а ещё дарить алкоголь мужчинам. В случае такого алкогольного поздравления ветеранов, детей войны, которым уже очень много лет, можно нанести серьёзный вред пожилому человеку», отметил Холдин.

Нарколог призвал сделать отказ от алкоголя в День Победы новой семейной традицией, а вместо возлияний общаться с близкими и — главное — подавать детям правильный пример, который позволит им сформировать здоровые привычки.

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Топ-40 оригинальных и трогательных поздравлений с Днём Победы 9 Мая ветеранам ВОВ и бойцам СВО

Кстати, более половины россиян (57%) считают День Победы самым главным праздником в году. Треть опрошенных (33%) в этот праздник смотрит трансляции парадов, почти четверть (24%) проводит время с семьёй, а 19% организуют кинопросмотры патриотических фильмов. Ещё 15% участвуют в праздничных шествиях.

Александра Вишнякова
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