Нарколог дал важный совет россиянам перед Днём Победы
Нарколог Холдин призвал отказаться от алкоголя в День Победы
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День Победы важно провести без спиртных напитков. Почему — объяснил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«В обществе до сих пор есть традиция отмечать праздники непременно с алкоголем на столе, а ещё дарить алкоголь мужчинам. В случае такого алкогольного поздравления ветеранов, детей войны, которым уже очень много лет, можно нанести серьёзный вред пожилому человеку», — отметил Холдин.
Нарколог призвал сделать отказ от алкоголя в День Победы новой семейной традицией, а вместо возлияний общаться с близкими и — главное — подавать детям правильный пример, который позволит им сформировать здоровые привычки.
Кстати, более половины россиян (57%) считают День Победы самым главным праздником в году. Треть опрошенных (33%) в этот праздник смотрит трансляции парадов, почти четверть (24%) проводит время с семьёй, а 19% организуют кинопросмотры патриотических фильмов. Ещё 15% участвуют в праздничных шествиях.