Нарколог дал важный совет россиянам перед Днём Победы

День Победы важно провести без спиртных напитков. Почему — объяснил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«В обществе до сих пор есть традиция отмечать праздники непременно с алкоголем на столе, а ещё дарить алкоголь мужчинам. В случае такого алкогольного поздравления ветеранов, детей войны, которым уже очень много лет, можно нанести серьёзный вред пожилому человеку», — отметил Холдин.

Нарколог призвал сделать отказ от алкоголя в День Победы новой семейной традицией, а вместо возлияний общаться с близкими и — главное — подавать детям правильный пример, который позволит им сформировать здоровые привычки.