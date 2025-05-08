Лето, солнце, жара и пьянство: Нарколог заявил о коварстве алкоголя в тёплую погоду

Многие замечают, что в жару опьянение наступает быстрее, а последствия ощущаются острее. Нарколог Руслан Исаев объяснил в беседе с aif, как тёплая погода влияет на усвояемость алкоголя.

Жара и алкоголь расширяют кровеносные сосуды. Их совместное действие усиливает этот эффект, что может привести к резкому падению давления. В результате человек чувствует слабость, головокружение и ощущает более сильное опьянение даже от небольшой дозы.

Алкоголь стимулирует вывод жидкости из организма, а жара вызывает активное потоотделение. Двойное обезвоживание ускоряет интоксикацию. Обезвоженный организм хуже справляется с переработкой токсинов алкоголя, из-за чего симптомы отравления проявляются быстрее и ярче, сказал нарколог.

По его словам, летом люди чаще пьют на природе, на солнце, нередко без полноценной еды. Такой формат снижает контроль за количеством выпитого, повышая риск быстрого опьянения и связанных с ним негативных последствий.

Летний настрой — отдых, расслабление — также влияет. Снижается самоконтроль, появляется ощущение «отпускной вседозволенности», что может привести к незаметному превышению привычной дозы, отметил эксперт.

Таким образом, быстрое опьянение летом — комплексный результат. Чтобы минимизировать риски, нарколог советует в жару соблюдать умеренность, обязательно пить достаточно воды, употреблять алкоголь не натощак и избегать его сочетания с долгим пребыванием на солнце, заключил врач.