«Приводит к галлюцинациям»: Эксперт рассказала, как «100 граммов» перед сном убивают организм
Биохакер Молоствова: Алкоголь негативно влияет на качество сна и память
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Распространено мнение, будто спиртное помогает быстрее заснуть и улучшает качество сна. Однако научные данные опровергают этот миф. Как пояснила эксперт по биохакингу Мария Молоствова в интервью RuNews24.ru, алкоголь оказывает угнетающее действие на мозговую деятельность, нарушая естественные процессы восстановления организма во время сна.
В малых дозах алкоголь действительно снижает тревожность и раскрепощает за счёт подавления активности префронтальной коры, отвечающей за самоконтроль. Однако увеличение дозы приводит к угнетению всей нервной системы, вызывая состояние, близкое к наркозу, но не дающее полноценного отдыха, рассказала эксперт.
Три основных негативных последствия воздействия алкоголя на сон:
- Прерывистый сон — даже если человек засыпает быстрее, алкоголь провоцирует многократные микропробуждения, оставляя ощущение разбитости утром.
- Угнетение REM-фазы — спиртное блокирует стадию быстрого сна, критически важную для обработки воспоминаний и эмоций. Это может привести даже к галлюцинациям при хроническом злоупотреблении.
- Ухудшение памяти — эксперименты показывают, что алкоголь, принятый даже за несколько дней до обучения, снижает способность усваивать новую информацию.
Ранее нарколог заявил об опасности распития спиртных напитков в жаркую погоду. Он отметил, что жара и алкоголь расширяют кровеносные сосуды. При их одновременном воздействии этот эффект усиливается, что может привести к резкому снижению давления. К тому же, в жаркую погоду человек пьянеет значительно быстрее.