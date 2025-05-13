«Приводит к галлюцинациям»: Эксперт рассказала, как «100 граммов» перед сном убивают организм

Распространено мнение, будто спиртное помогает быстрее заснуть и улучшает качество сна. Однако научные данные опровергают этот миф. Как пояснила эксперт по биохакингу Мария Молоствова в интервью RuNews24.ru, алкоголь оказывает угнетающее действие на мозговую деятельность, нарушая естественные процессы восстановления организма во время сна.

В малых дозах алкоголь действительно снижает тревожность и раскрепощает за счёт подавления активности префронтальной коры, отвечающей за самоконтроль. Однако увеличение дозы приводит к угнетению всей нервной системы, вызывая состояние, близкое к наркозу, но не дающее полноценного отдыха, рассказала эксперт.

Три основных негативных последствия воздействия алкоголя на сон:

Прерывистый сон — даже если человек засыпает быстрее, алкоголь провоцирует многократные микропробуждения, оставляя ощущение разбитости утром. Угнетение REM-фазы — спиртное блокирует стадию быстрого сна, критически важную для обработки воспоминаний и эмоций. Это может привести даже к галлюцинациям при хроническом злоупотреблении. Ухудшение памяти — эксперименты показывают, что алкоголь, принятый даже за несколько дней до обучения, снижает способность усваивать новую информацию.