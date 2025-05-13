Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 11:54

«Приводит к галлюцинациям»: Эксперт рассказала, как «100 граммов» перед сном убивают организм

Биохакер Молоствова: Алкоголь негативно влияет на качество сна и память

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Распространено мнение, будто спиртное помогает быстрее заснуть и улучшает качество сна. Однако научные данные опровергают этот миф. Как пояснила эксперт по биохакингу Мария Молоствова в интервью RuNews24.ru, алкоголь оказывает угнетающее действие на мозговую деятельность, нарушая естественные процессы восстановления организма во время сна.

В малых дозах алкоголь действительно снижает тревожность и раскрепощает за счёт подавления активности префронтальной коры, отвечающей за самоконтроль. Однако увеличение дозы приводит к угнетению всей нервной системы, вызывая состояние, близкое к наркозу, но не дающее полноценного отдыха, рассказала эксперт.

Три основных негативных последствия воздействия алкоголя на сон:

  1. Прерывистый сон — даже если человек засыпает быстрее, алкоголь провоцирует многократные микропробуждения, оставляя ощущение разбитости утром.
  2. Угнетение REM-фазы — спиртное блокирует стадию быстрого сна, критически важную для обработки воспоминаний и эмоций. Это может привести даже к галлюцинациям при хроническом злоупотреблении.
  3. Ухудшение памяти — эксперименты показывают, что алкоголь, принятый даже за несколько дней до обучения, снижает способность усваивать новую информацию.
Россияне стали меньше пить водку и вино
Россияне стали меньше пить водку и вино

Ранее нарколог заявил об опасности распития спиртных напитков в жаркую погоду. Он отметил, что жара и алкоголь расширяют кровеносные сосуды. При их одновременном воздействии этот эффект усиливается, что может привести к резкому снижению давления. К тому же, в жаркую погоду человек пьянеет значительно быстрее.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar