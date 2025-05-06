Можно даже тортик: Звезда шоу толстушек раскрыла Life.ru секреты похудения для срывающихся с диет

Чтобы добиться реального снижения веса и поддерживать хорошую форму, необходимо поменять образ жизни и добавить физические нагрузки. Об этом в международный день против диеты, отмечаемый 6 мая, рассказала Life.ru участница популярного реалити-шоу толстушек «Достояние республики» Алиса Павлычева.

Алиса, по её словам, знает о проблеме лишнего веса не понаслышке, поскольку всю жизнь была полной. В детстве она занималась художественной гимнастикой, а затем бросила спорт и, как это часто бывает, быстро набрала вес. Перепробовав множество диет от раздельного питания до запрета на еду после шести вечера, Алиса пришла к выводу, что диета сама по себе не является решением.

Самое главное, на мой взгляд, не просто диета, а стабильность долгое время. А лучше уже определиться, что нужно поменять, не просто использовать диету, а в принципе поменять образ жизни. Алиса Павлычева Участница шоу толстушек «Достояние республики»

По мнению Алисы, ключ к успеху кроется в изменении образа жизни, а не в кратковременных диетических ограничениях. Важно найти систему питания, которая будет комфортной и устойчивой в долгосрочной перспективе, а также добавить физические нагрузки. По мнению нашей собеседницы, именно они играют ключевую роль в поддержании стройности, и даже небольшие послабления в питании можно компенсировать активным образом жизни. Алиса призналась, что является сторонницей физических нагрузок, но считает, что в питании не стоит усердствовать.

«Если нормально кушать, не особо себя ограничивать, то периодически можно кусочек тортика съесть и шашлычки замутить, но при этом посещать зал, ходить в бассейн или просто вечерами взять за привычку гулять и больше двигаться. Как говорится, движение – это жизнь. И, соответственно, это самое лучшее, мне кажется, что может поменять вес и состояние тела человека», — заключила Павлычева.