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Регион
13 апреля, 11:49

Врач рассказала, чем чревата новая диета для вновь худеющей юмористки Сысоевой

Иммунолог Попова предупредила об опасности новой диеты Надежды Сысоевой

Комик Надежда Сысоева. Обложка © Telegram / Царевна Несмеяна

Комик Надежда Сысоева. Обложка © Telegram / Царевна Несмеяна

Намерение экс-участницы Comedy Women Надежды Сысоевой сбросить вес до 43 кг при её нынешних 53 кг и росте 170 см вызывает серьёзные опасения у медицинских специалистов. Врач-иммунолог Наталья Попова объясняет, что такой вес уже находится на нижней границе нормы, а дальнейшее похудение может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

«Индекс массы тела (ИМТ) — один из способов оценить, находится ли вес в пределах нормы. Для роста 1,7 м идеальный диапазон веса составляет примерно 55-75 кг. Вес 53 кг находится на нижней границе этого диапазона, но ещё считается нормальным. Однако важно помнить, что ИМТ — лишь один из показателей. Общее самочувствие, уровень энергии, наличие хронических заболеваний и другие факторы также играют роль», — объяснила она в беседе с «Подмосковьем сегодня».

Чрезмерное увлечение диетами и стремление к нездоровой худобе грозит целым комплексом проблем. Организм, недополучающий необходимые питательные вещества, начинает давать сбои — ослабевает иммунная система, повышается хрупкость костей, нарушается гормональный баланс. У женщин это может проявляться в сбоях менструального цикла и даже проблемах с фертильностью. Недостаток железа и витаминов группы В приводит к анемии и хронической усталости, а постоянные ограничения в питании могут спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения.

Врач рекомендует сосредоточиться не на снижении веса, а на поддержании здорового баланса. Сбалансированное питание, включающее все необходимые нутриенты, и умеренная физическая активность — гораздо более эффективный путь к сохранению здоровья и хорошего самочувствия. Если же возникают сомнения или дискомфорт, лучше всего обратиться за консультацией к специалисту, который поможет разработать индивидуальный план питания без риска для организма.

Как показывают исследования ВОЗ, женщины с недостаточной массой тела (ИМТ ниже 18,5) подвергаются значительно большему риску преждевременной смерти по сравнению с теми, чей вес находится в пределах нормы. В случае Сысоевой её нынешний вес соответствует ИМТ 18,3, что уже классифицируется как недостаточная масса тела, а планируемое снижение до 43 кг приведёт к опасному показателю ИМТ 14,9, что грозит серьёзными последствиями для здоровья.

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Напомним, что пару месяцев назад Надежда Сысоева рассказывала, что не стремится сильно ограничивать себя в рационе, часто пьёт кофе, любит халву и шарлотку. Однако с хлебом и картошкой юмористка всё-таки старалась быть осторожнее.

Юрий Лысенко
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