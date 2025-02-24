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24 февраля, 11:13

«Люблю халву»: Звезда Comedy Woman поделилась секретом своей худобы

Надежда Сысоева рассказала, что отказывается от хлеба ради красивой фигуры

Надежда Сысоева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inadenka

Надежда Сысоева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inadenka

Надежда Сысоева, ранее участвовавшая в известном юмористическом шоу Comedy Women, не осталась без дела после его закрытия. Она активно строит свою карьеру в кино и регулярно участвует в различных телевизионных проектах. В интервью для Леди Mail артистка рассказала о своих принципах питания. К слову, Сысоеву часто обвиняют в пропаганде анорексии.

«У меня интуитивное питание: я ем всё что мне хочется, без особых ограничений. Стараюсь каждый день есть овощи, пить много воды, так как у меня есть пристрастие к флэт уайту. Из сладкого я люблю как халву, так и с удовольствием могу приготовить шарлотку. Конечно, стараюсь не есть много хлеба и картофеля», — отметила Сысоева.

Актриса добавила, что ей очень нравится заботиться о себе. По её словам, у неё дома имеется целый арсенал косметических средств, и она не ленится проводить специальные ритуалы ухода каждый день. Она отметила, что регулярные занятия баскетболом также помогают ей оставаться в форме.

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А ранее секретом похудения поделилась экс-участница Comedy Woman Надежда Ангарская, которая сбросила аж 17 килограммов. По словам актрисы, избавиться от лишнего веса ей помогла безуглеводная диета и использование дополнительных препаратов. Она приняла решение похудеть из-за проблем со здоровьем, таких как повышенное давление и опасений по поводу сахарного диабета и рака.

Александра Мышляева
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