Овца, Дракон и Обезьяна: Life.ru выяснил, кто эти 10 отечественных звёзд по китайскому гороскопу

Гороскоп животных — восточная система, благодаря которой мы можем узнать характер человека, а иногда даже предсказать его будущее. В отличие от 12 созвездий зодиакального круга, китайский гороскоп предлагает 12-летний цикл, каждый год которого соответствует одному из 12 животных и одной из пяти стихий. Можете проверить сами — родились ли вы в год Дракона или в год Собаки? А может, в год Быка? Сейчас, в 2025-м, мы проживаем год Змеи. А в материале расскажем об отечественных звёздах: кто есть кто по восточному гороскопу животных?

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Ярослав долго шёл к заслуженной славе. Он много раз участвовал в конкурсах певцов, а потом стал SHAMAN. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Будущий SHAMAN, Ярослав Дронов, родился 22 ноября 1992 года. Сейчас ему 33 года, скоро исполнится 34. А 1992 год по китайскому гороскопу был годом Металлической Козы. В некоторых источниках Коза становится Овцой, но мы придерживаемся традиционной восточной системы. Люди, родившиеся в год Металлической Козы, отличаются повышенной коммуникабельностью и творческой жилкой — даже по сравнению с родившимися в год Козы других стихий. А ещё Козы-«металлисты» — непробиваемые оптимисты. Возможно, именно такой подход к жизни и позволил Ярославу добиться всенародной любви.

У Life.ru был прогноз на 2025 год для тех, кто рождён в год Козы. Согласно ему, 2025-й окажется нелёгким. Но даже если у Ярослава сейчас есть какие-то проблемы, то на публике он их точно не показывает. Кстати, Екатерина Мизулина родилась в 1984 году, а это — год Крысы. И плохие новости заключаются в том, что совместимость Козы и Крысы не считается в традиционных источниках особенно сильной. Но SHAMAN и Мизулина разрушают стереотипы: вся Россия следит за развитием их отношений и ждёт свадьбы.

Григорий Лепс

Григорий Лепс — любимец российских женщин и галантный кавалер. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Григорий Лепс родился 16 июля 1962 года, и сейчас ему ровно 62 года. Забавное числовое совпадение! Что касается 1962 года, то это год Тигра. Звучит благородно, не так ли? Вообще, в китайском гороскопе есть пять стихий: Металл, Дерево, Вода, Огонь и Земля. Цикл стихий меняется раз в пять лет, и каждая из них наделяет счастливчика, родившегося в её год, отличительными чертами. Что касается Лепса, то Григорий — Водяной Тигр по гороскопу, поэтому отличается энергичностью, любовью к приключениям и повышенной чувственностью. Видимо, именно за эти качества Григория полюбили женщины России.

Перед Новым годом у Life.ru выходил материал о том, каким окажется год Деревянной Змеи 2025 для Тигров по восточному гороскопу. Григорию в этот год важно доверять интуиции. Также 2025-й будет охарактеризован приливом сил и стремлением к саморазвитию: это поможет преодолеть все трудности, так что в целом год Змеи будет позитивным. И кстати, в прогнозе для рождённых в год Козы сказано, что в 2025 году им стоит развивать отношения с людьми, которые появились на свет в год Тигра. Ждём новых совместных песен Григория Лепса и SHAMAN?

Надежда Кадышева

Благодаря песне «Плывёт веночек» и коротким видео Надежда Кадышева завоевала сердца поколения альфа. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Кумир молодёжи, в особенности подрастающего поколения альфа, Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года. Это год Земляной Свиньи. Интересно, что Кадышева застала ещё один год своего животного и своей стихии: это был 2019-й. Человек, рождённый в год Земляной Свиньи, отличается позитивным настроем и любовью к стабильности. В то же время Земляные Свиньи по гороскопу быстро приспосабливаются к изменениям. А ещё они трудолюбивы и обладают отличным чувством юмора.

Незадолго до наступления 2025 года Life.ru публиковал прогноз для представителей знака Свиньи. В нём есть радостные для Надежды Никитичны новости: год Деревянной Змеи будет удачным. Это означает новые возможности для работы и творчества, новые достижения, новые знакомства, новые проекты... Кажется, прогноз уже начал сбываться: благодаря индустрии коротких видео Надежда Никитична стала кумиром поколения альфа, которое рождается прямо сейчас — на наших глазах. Театр Кадышевой «Золотое кольцо» не успевает продавать билеты!

Сергей Жуков

Сергей Жуков навсегда останется королём русского рейва: именно он принёс вайбы вечеринок на Ибице в каждый сельский ДК нашей страны. Фото © ТАСС / Владимир Андреев

Бессменный солист группы «Руки вверх!» появился на свет 22 мая 1976-го — в год Огненного Дракона. Пожалуй, уже тогда можно было предположить, что Сергей Жуков достигнет внушительных успехов в музыке, ставшей символом эпохи: евродэнс и техно. По восточному гороскопу Огненный Дракон любит соревнования, но вместе с тем он самый весёлый из всех других Драконов, у него обострённое чувство справедливости. Люди, рождённые в год Огненного Дракона, легко добиваются всеобщей любви.

В декабре 2024-го мы в Life.ru рассказывали, каким окажется год Змеи для тех, кто был рождён под знаком Дракона. Перспективы очень позитивные: это будет удачный год, наполненный новыми возможностями для роста. Темп жизни станет динамичным, и на каждом шагу Драконов по гороскопу будут ожидать сюрпризы. А прилив энергии и вдохновения не покинет их до конца года!

Филипп Киркоров

Мы от всей души желаем Филиппу Киркорову скорейшего выздоровления. Фото © Life.ru

Филипп Киркоров появился на свет 30 апреля 1967 года. Это тоже был год Козы, но не Металлической, в чей год родился SHAMAN, а Огненной. Она отличается от своей «металлической сестры»: люди, рождённые в её год, отличаются шикарным чувством юмора и способностью к состраданию. Это талантливые эмпаты, которые в первую же секунду чувствуют ваши эмоции, особенно если вам грустно или тревожно. А ещё представители знака Огненной Козы любят шикарные наряды, у них утончённый вкус.

В прогнозе Life.ru на 2025 год для представителей знака Козы мы уделили внимание здоровью. В плане самочувствия 2025-й должен быть стабильным и благоприятным. Но от несчастных случаев не застрахован никто. Буквально на днях с Филиппом Бедросовичем произошло ЧП на концерте: поп-король получил ожог во время шоу. Филипп до сих пор находится в больнице, официальные источники говорят, что состояние Киркорова стабильно и вскоре он пойдёт на поправку.

Александр Петров

Александр Петров — звезда, недавно взошедшая на русской сериальной сцене. Он играет в разных фильмах. Фото © ТАСС / Андрей Титов

Актёр Александр Петров в свои 36 лет успел получить «Золотого орла» за лучшую мужскую роль в сериале «Текст» 2020 года и с тех пор стал невероятно востребованным. Он родился 25 января 1989-го — в год Земляной Змеи. Получается, 2025-й — это его год. Отличается только стихия. По характеру люди, рождённые в год Земляной Змеи, преданны, честны и практичны. Для них важно выполнять обещания, так что рождённые в 1989-м — надёжные партнёры как в личной жизни, так и в бизнесе. Процветают представители Земляной Змеи в стабильной среде.

У Life.ru выходил прогноз на 2025 год для Змей по восточному гороскопу. Это год вашего покровителя, так что всё будет просто замечательно — в 2025-м для представителей Змеи начнётся время триумфов! Творческие проекты поразят вас своим успехом, в личной жизни тоже всё будет хорошо. Предсказания уже начали сбываться для Александра Петрова: 6 апреля 2025-го Виктория Антонова родила актёру сына Фёдора. Он тоже является по китайскому гороскопу Змеёй, только Деревянной.

Иван Янковский

Иван Янковский — представитель славной артистической династии. Вокруг него одни актёры. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иван Янковский, харизматичный следователь из сериала «Фишер», ещё и внук легенды советского кино Олега Янковского. Иван родился 30 октября 1990-го — в год Металлической Лошади. Те, кто рождён под знаком этого животного, посвящают много времени вечеринкам, причём знают, где найти самые лучшие. Но не «ведитесь» на внешнее впечатление: на самом деле это очень ответственные и честные люди. Правда, они отличаются беспрецедентным даже среди знака Лошади упрямством. Парадоксально, но всё это позволяет Металлическим Лошадям по гороскопу делать головокружительную карьеру.

В своём прогнозе на 2025 год Life.ru утверждает, что рождённых в год Лошади ждут перемены и новые возможности. Кажется, это уже начало сбываться: у Янковского сейчас готовится к выходу интереснейшая картина «Битва моторов». Это гоночный фильм, действие которого происходит в дореволюционной России — в 1908 году. Автомобильная индустрия находится в самом начале своего развития, а партнёром Янковского по съёмкам стал Юра Борисов — номинант на «Оскар» 2025 года.

Юра Борисов

Юра Борисов — номинант на «Оскар» 2025 года за роль в фильме «Анора». Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Юра Борисов родился 2 декабря 1992-го в Реутове. Это был год Водяной Обезьяны. Представители этого знака отличаются общительностью, харизмой, эмоциональностью, а ещё проявляют чудеса хитрости. Это замечательные стратеги, но порой они не очень хорошо воспринимают критику. Скромность, стеснительность и умение оценить ситуацию со всех сторон, а также просчитать все варианты, когда что-то может пойти не так, — это сильные стороны Водяной Обезьяны.

У Life.ru выходил прогноз на 2025-й для представителей знака Обезьяны. В этом году им посчастливится застать множество интересных возможностей. Но важно проявлять терпение: если немного подождать, то перемены к лучшему обязательно к вам придут. А если быть открытыми к новому опыту, то Водяную Обезьяну может ждать укрепление существующих отношений. Думаем, для Юры это важно, потому что их брак с Анной Шевчук длится с 2014 года. Жена сейчас выполняет обязанности его менеджера.

Юлия Снигирь

Юлия Снигирь полюбилась российскому зрителю за роли в кино. Фото © ТАСС / Антонова Арина

Актриса Юлия Снигирь родилась 2 июня 1983 года, сейчас ей 41 год. Снигирь получала диплом лингвиста и могла бы работать преподавателем английского и немецкого. Судьба распорядилась иначе. А 1983-й был годом Водяной Свиньи. Люди, которые родились в этом знаке и в такой стихии, обычно открыты и доверчивы. Они добродушны, молчаливы и спокойны — до определённого момента.

В прогнозе на 2025 год Life.ru упоминал тех, кто рождён под знаком Свиньи. Год обещает быть временем счастья и успехов — это относится к представителям знака всех стихий. Для Юлии всё начинает сбываться: в 2025 году она получила премию «Ника» в номинации «Лучшая женская роль» за свою работу в новой экранизации «Мастера и Маргариты» в стиле дизельпанк. Конечно же, Снигирь играла Маргариту.

Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова — императрица российской поп-музыки. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Ирина Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону 20 января 1952 года. В свои 73 года всенародно любимая певица записывает новые песни и даёт концерты. А 1952 год был годом Водного Дракона. Сергей Жуков — представитель того же животного по гороскопу, но противоположной стихии. Водный Дракон в китайской астрологии — мощная личность, обладающая даром управления мистическими событиями, а также мудростью и гибкостью. Интеллект у родившихся в год Водного Дракона обычно очень высокий и сохраняется до глубокой старости.

В своём прогнозе для родившихся в год Дракона на 2025 год Life.ru утверждает: год будет насыщен отличными возможностями — и вас ожидает как личностный, так и профессиональный рост. Ирина Аллегрова не сдаёт позиции: в этом году она опровергла слухи о завершении карьеры, выступив на камерном вечере. Но «императрица» всё же устала от больших событий: кажется, на сцене «Олимпийского» она пока не будет появляться. Но, несмотря ни на что, Аллегрова продолжает выпускать новые песни. В прогнозе есть совет Драконам по гороскопу — заняться заботой о своём здоровье: сплетни и слухи в отношении звёздных персон вызывают стресс, а стресс влияет на всю систему организма.